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Пашинян заявил об уходе в отставку

25.04.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, передает ТАСС. «Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня», — заявил он. Пашинян отметил, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета.

«До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», — сказал он.

Пашинян выступит кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах. Он добавил: «Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтобы я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа».

Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией, напоминает «Коммерсант». Ранее премьер называл принятое решение «лучшим выходом из сложившейся внутриполитической ситуации».

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, передает ТАСС. «Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу...
 
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