|
Пашинян заявил об уходе в отставку
Источник материала: Onliner
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку,
«До проведения досрочных выборов я буду в полном объеме исполнять обязанности премьер-министра, согласно конституции и законам», — сказал он.
Пашинян выступит кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии «Гражданский договор» на досрочных парламентских выборах. Он добавил: «Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтобы я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа».
Решение о проведении в Армении досрочных выборов было достигнуто в результате переговоров властей с оппозицией,
|
Свежие газеты
Архив (Разное)