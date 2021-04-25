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Единственный в Беларуси. Брестчанин собрал уникальный мотоцикл 30-х годов

25.04.2021 10:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эксклюзивный мотоцикл 30-х годов прошлого века создал брестчанин Артем Каратаев, чтобы соблюсти историческую достоверность на реконструкции 22 июня, пишет «Брестская газета».


Фото: Олег Полищук, «Брестская газета»

На небольшом, необычного вида мотоцикле к нам подъехал высокий мужчина в спортивной куртке. Было ощущение, что железный конь немного маловат для его роста. Да и сам байк выглядел слишком изящным для тех громких звуков, которые издавал. Рев мотора показался немного странным, будто с каким-то отголоском. Как выяснилось позже, слух нас не подвел.

— Мотоцикл я сделал для участия в реконструкции 22 июня, — начал свой рассказ хозяин байка Артем. — В первый раз меня не взяли: оказалось, что пуговицы на моей форме РККА не того цвета и звездочка не такая. К тому же я натер мозоли в кирзовых сапогах, поэтому на следующий год решил на чем-то приехать. Хотелось соблюсти историческую достоверность, поэтому средство передвижения должно было соответствовать эпохе.


Артем «заболел» мотоциклами с детства, благодаря отцу, который разрешал восьмилетнему сынишке гонять на своем венгерском «Pannonia». Позднее Артем влился в байкерское движение и много лет колесил по дорогам Беларуси и ближнего зарубежья. На «Yamaha XT 600» он с женой проехал до Одессы и обратно. Это путешествие было самым долгим по преодоленному расстоянию.

По специальности Артем Катаев — наладчик оборудования. Гаражные переделки — серьезное увлечение Артема. Особенно хорошо ему удается работа над мотоциклами, мопедами и электробайками. Несмотря на внешнюю сдержанность и рассудительность, наш герой любит реализовывать свои проекты максимально быстро. Если он понимает, что может сделать задуманное, то просто берет и делает.


— Стал я решать, из чего мне сделать мотоцикл довоенного периода. Вспомнил, что в гараже на стене висит старый, до 1935 года, мотор фирмы SACHS, 98 см³. Мне его пацаны принесли лет 20 назад. Даром. Взял я этот мотор за основу и начал делать. Переднюю оригинальную вилку от «DKW RT 1002 мне отдал мой друг, он же дал бак. Позже из Германии привез сидение. Раму я сделал сам. Моя мысль была скопировать немецкий «Wanderer».

Когда мотоцикл был более-менее готов (на работу ушло три месяца), стал я ему искать легенду, чтобы никто на реконструкции не смог мне сказать, а чего это у тебя немецкий мотор? Оказалось, что в Беларуси до 1939 года поляк Старовольский выпускал мотоциклы «Неман». Он все комплектующие, кроме рам, которые делал сам, покупал в Германии. И тут нашлось еще одно совпадение — гродненский бизнесмен тоже копировал свои байки с мотоциклов «Wanderer», как это сделал я. Вышло так, что они у нас получились абсолютно одинаковые. Две реплики, но с большой разницей в возрасте и независимо друг от друга.


Немного истории

В 1894 году отец и сын Старовольские основали в Гродно небольшую слесарскую мастерскую, которая со временем превратилась в предприятие по производству велосипедов. От «роверов» Старавольские перешли к сборке более серьезной техники — мопедов с немецкими моторами. По сути, это были те же велосипеды, но с двигателями объемом 75 см³. А в 1936 году состоятельная еврейская семья запустила совершенно новую линию производства — мотоциклы.

На тот момент в восточных воеводствах Польши никто не собирал моторные транспортные средства, хотя спрос на них был достаточно большой: байки не облагались налогом. Так на рынке появились первые гродненские мотоциклы с импортными двигателями — «Неман». Новая продукция воплотила в себя лучшие качества наиболее известных мировых марок того времени: легкость, удобство и экономичность.


Исследователи до сегодняшнего дня не могут разобраться, был ли это полностью отечественный (польский) проект или талантливые предприниматели из Гродно скопировали внешний вид зарубежного мотоцикла. А может они приобрели лицензию у иностранных фирм. По внешнему виду «Неман» был похож на английские мотоциклы «Villiers» или «Excelsior», либо немецкий «Wanderer». Мотоциклы «Неман» в Гродно выпускали до 1939 года.

— Так как никаких документов у меня на мотоцикл нет я решил сделать его электрическим, чтобы спокойно на нем ездить. Ради того, чтобы он звучал как обычный байк, я установил блютуз-колонку и включаю на ней рев мотора. Получается реалистично.

Вместо ротора генератора в байке стоит электродвигатель. По форме он такой же, как родной, но гораздо эффективнее. У него мощность 250 Вт. На первой скорости байк едет со скоростью 20 км/ч, а на второй — 30 км/ч. Рычаг переключения скоростей я поместил сверху, потому что сбоку цеплялся коленями. В баке у меня стоят аккумуляторы. Судя по номеру на моторе, он мог быть от того самого «Немана», который собирался в Гродно. Буквально пару цифр не совпадают.


Мотоцикл в 1930-е годы стоил 975 злотых. Для сравнения, таким был оклад генерала армии или профессора. Врачу пришлось бы отдать два своих полных оклада, чтобы позволить себе такую покупку, а учителю — четыре.

В августе 2020 года Артем был удостоен главного приза на фестивале ретро-мотоциклов в Мирском замке. Оказалось, что организаторы мероприятия ничего не знали о существовании «Немана» в Беларуси. Это не удивительно, потому что в нашей стране эти мотоциклы не сохранились даже в частных коллекциях. Несколько экземпляров можно найти в Польше.

— Как на ваш мотоцикл отреагировали на реконструкции в крепости? Вы же собирали вашего «железного коня» ради этого события?

— Когда я приехал на этом байке в крепость, все были в шоке. Знакомый рассказывал, что после моего отъезда разговоров было еще много. Но самый первый выезд на мотоцикле был в 2019-ом году, когда в Бресте проходил слет байкеров. Никто из них не смог понять, что перед ними электромотоцикл. Спрашивали, почему он так тихо работает. Когда я установил блютуз-колонку, вообще ни один человек не мог понять, что перед ним электробайк. Однажды попросили заглушить двигатель, я взял телефон и отключил звук. Народ решил, что он у меня так глушится, — улыбается Артем.

— Вам нравится внимание, которое вызывает ваше появление на «Немане»?

— Да, конечно. Правда, когда я на мотоцикле, жена отказывается со мой выходить в город, потому что вокруг меня сразу много людей: спрашивают, рассматривают, интересуются.

В подтверждении слов Артема на пустыре, где мы проводили фотосессию, появились два паренька. Они долго и внимательно изучали необычный байк и задавали нашему умельцу множество вопросов. Мальчишки тоже болеют ретро-мотоциклами и гоняют на «Минске» и стареньком мопеде «Рига» в оригинальной краске. В итоге увлеченные байкеры сдружились.

— А вы ревнуете к своему детищу? Можете дать прокатиться?

— Конечно, всем, кто попросит. Соседские мальчишки гоняют без вопросов.

— Во сколько вам обошелся этот проект?

— 500 долларов. Из них 170 — это порошковая покраска.

Сейчас Артем работает над новой идеей: собирает на базе «Volkswagen T3» дом на колесах для семейных путешествий, чтобы, например, махнуть на недельку-другую к морю. Параллельно с этим брестский умелец создает веломобиль: трехколесный, с кабиной.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Эксклюзивный мотоцикл был создан, чтобы соблюсти историческую достоверность на реконструкции 22 июня. Это копия реально существовавшего байка.
 
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