Клубы высшей лиги массово подписали провластное письмо

Источник материала: Салiдарнасць

Долгое время среди подписантов провластного письма спортсменов было совсем немного представителей футбольной «вышки».

Свои автографы оставляли в основном люди из администрации, а из тренеров и игроков отметились только рулевой «Немана» Игорь Ковалевич и Антон Шрамченко, Ярослав Яроцкий, Александр Ануфриев и Олег Евдокимов (причем вся четверка это опровергла — но из списков в итоге пропала только фамилия последнего).

Похоже, такая ситуация кого-то явно не устраивала — в начале апреля создатель независимого профсоюза игроков Александр Сверчинский рассказал, что «руководство некоторых клубов снова просит часть игроков подписать документ, аналогичный провластному письму». Инсайд оказался верным, разве что мудрить с чем-то новым никто не стал — серьезный массив футболистов сразу из четырех команд обнаружился под изначальным обращением за Лукашенко.

БАТЭ — вице-капитан, Волков (Базанов предлагал ему «руку помощи») и много молодых (самый яркий из них выступал против насилия)





От Борисова под провластным письмом разом появилось девять подписей. Одну из них оставил директор и основатель детской футбольной школы БАТЭ Николай Мозоль, а все остальные – футболисты.

Самая заметная для клуба фигура в этом списке – Евгений Яблонский. Полузащитник попал в дубль БАТЭ в 2012-м, через два года дебютировал за основу – и с тех пор стабильно проводит по 20+ матчей в чемпионате.

Доигрался Яблонский уже и до сборной, а в Борисове перед нынешним сезоном был выбран командой в качестве одного из вице-капитанов – в случае отсутствия Драгуна и Нехайчика с повязкой на поле выходит именно он (и в нескольких матчах так уже происходило).

Также за Лукашенко вписался 24-летний игрок ротации Дмитрий Бессмертный и ряд совсем юных футболистов (в том числе один несовершеннолетний):

Семен Лазарчик – 20 лет, пришел из «Ислочи» зимой и за БАТЭ еще не играл;

Никита Супранович – 20 лет, воспитанник БАТЭ, дебютировал за клуб в матча чемпионата в первом туре со «Слуцком» (вышел на замену в самой концовке) и сыграл два полных матча в Кубке;

Владислав Малькевич – 21 год, воспитанник БАТЭ, вернулся в команду после добротной аренды в «Славии», чтобы занять позицию лимитчика, но пока лишь 4 раза вышел на замену;

Андрей Кудравец – 17 лет, воспитанник БАТЭ, из-за травм основных киперов провел уже два матча;

Данила Нечаев – 21 год, пришел зимой из «Белшины», стабильно играет в старте и даже получил вызов в сборную. Интересная деталь: еще будучи игроком Бобруйска, этот защитник поучаствовал в обращении беларусских футболистов против насилия, которое вышло в сентябре 2020-го.

А еще под провластным письмом подписался Захар Волков, отбывающий сейчас двухлетнюю дисквалификацию за участие в «договорняке». В декабре 2020-го глава АБФФ Владимир Базанов рассуждал о том, что защитнику «надо дать руку помощи» и по истечении первого года бана он сможет подать апелляцию – и экс-артиллерист тогда предполагал, что «решение будет положительное». Видится ли вам связь между этими событиями?

«Витебск» – тоже много молодых, но есть и легенда клуба

От клуба с севера страны автографы оставило руководство (директор Николай Вайтюховский, его зам Андрей Лисовский, начальник программы молодежного футбола Сергей Вехтев) и штаб основной команды (главный тренер Евгений Чернухин, ассистенты Денис Ковба и Юрий Васютин, администратор Геннадий Бердник, врач Роман Прохоренко, массажист Руслан Денисов).

Отметим, что главком «Витебска» Чернухин обрадовался, когда на фан-сектор в матче против минского «Динамо» пришли болельщики с флагами БРСМ и поддерживали команду.

Футболисты тоже массово подписались под провластным письмом – и, как и в БАТЭ, значительную часть поддержавших обращение составила молодежь.

Так поступили 18-летние Ян Скибский и Захар Червяков, 19-летний Дмитрий Воробьев, 20-летний Максим Дробыш и 21-летние Ян Мосесов и Никита Костомаров (последний сейчас в аренде в «Нафтане») – суммарно у этих парней 15 матчей в «вышке» за «Витебск».

Но за Лукашенко вписалось немало их более опытных одноклубников. Это Глеб Рассадкин, Руслан Теверов, Андрей Шемрук, Андрей Лебедев, Алексей Янушкевич и настоящий сенатор «Витебска» Антон Матвеенко.

«Слуцк» – тут тоже хватает юных подписантов (есть несовершеннолетний) и выступавших против насилия. А еще сын Вергейчика

Администрация и некоторые тренеры (в основном, из ДЮСШ) «сахарного» клуба во главе с председателем Виталием Буносом подписались под провластным письмом еще в конце февраля. Теперь настал черед футболистов – обращении за Лукашенко поддержали 11 игроков «Слуцка».

В этом списке опять-таки хватает молодежи: Никите Былинкину 22 года, Андрею Потапенко 21 год, Илье Мамаю и Михаила Сачковскому по 18 лет, Андрей Крень еще на год младше – то есть это +1 несовершеннолетний футбольный подписант.

Среди более опытных игроков «Слуцка», вписавшихся за Лукашенко, есть любопытные персонажи. Например, два зимних новичка – вратарь Дмитрий Харитонов и нападающий Кирилл Вергейчик. Первый являлся фигурантом дела о договорных матчах и в начале 2020-го получил от АБФФ годичный бан и штраф в 2,7 тысяч рублей. Ну а второй приходится сыном Юрию Вергейчику – зампреду АБФФ, подписавшему провластное письмо еще в декабре вместе с остальной верхушкой федерации.

Также Лукашенко поддержали Александр Анюкевич, Денис Образов, Илья Брановец и Егор Семенов – при этом двое последних, как и юный деф БАТЭ Нечаев, участвовали в обращении футболистов против насилия.

Кроме того, Семенов в августе ужасался фото раненой на протестах девочки и призывал «Сашу» уходить, а в сентябре праздновал гол в ворота БАТЭ, заведя руки за голову. Также полузащитник писал в своих соцсетях, что он против насилия, а марши протеста заставили его гордиться Родиной и земляками – сейчас этот пост удален.

«Ислочь» – вы догадались: молодежь и вписавшийся против насилия

В составе «волков» нашлось четыре человека, готовых подписать провластное письмо. И кроме 27-летнего кипера Владислава Василючек, это молодые футболисты – Алексей Орлович (18), Максим Ковель (22) и Александр Корзун (20). Последний прошлый сезон отыграл в аренде в перволиговом «Слониме» – и в сентябре 2020-го также поучаствовал в обращении против насилия.