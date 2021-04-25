Экс-директор школы: «Думаю, не за горами время, когда победит правда, и справедливость восторжествует»

Источник материала: Салiдарнасць

Директор Полоцкой средней школы №10 имени В.М. Азина был одним из первых педагогов, кто после выборов выступил против их фальсификации. В феврале его уволили.





Все фото из личного архива героя

В августе Сергей Стречко обратился к коллегам-директорам школ с просьбой написать коллективное обращение в прокуратуру с требованием привлечь к ответственности лиц, которые отдавали преступные приказы.

— Уверен, что ни один протокол не совпадет с тем количеством бюллетеней, которые лежат в запечатанных пакетах, — заявил директор школы. — Мы в ответе за все, что происходит у нас в стране. Я не был в этом году председателем избирательной комиссии, но я точно знаю, как по указанию из исполкома подписываются все цифры, необходимые в протоколах.

Кроме того, Сергей Стречко выступил за проведение повторных честных выборов.

— Вы говорили о том, что не хотите, чтобы на заборе школы висели золотые медали выпускников. Как они отреагировали на ваше обращение?

— Медалей не вешали. На заборе и на крыльце школы повесили плакаты и цветы. Писали: «Мы гордимся, что учились в вашей школе», «Вы самый лучший».













Сергей Стречко понимал, что, если ничего не изменится, его уволят.

— Я сам хотел уйти из школы еще в августе. Моя дочь посмотрела видео и сказала: «Папа тебя же любят дети, уважают родители, поддерживают учителя. Как ты их бросишь? Не надо увольняться». Поэтому и остался.

О своем поступке Сергей Николаевич не жалеет.

— Честным и порядочным, любящим свою Родину человек должен оставаться в любой ситуации, особенно если ты возглавляешь учреждение образования. И очень жаль, что педагоги и школа в целом являются, по сути, заложниками в политической борьбе.

В образовании Сергей Стречко отработал почти 24 года, из них 17 лет был директором школы. С 2005 по 2018 годы он возглавлял избирательные комиссии. В 2019-м, перед парламентскими выборами, отказался работать в избирательной комиссии и попросил отпуск.

После этого ему в ультимативной форме предложили написать заявление или пригрозили увольнением по статье. Тогда Сергея Николаевича действительно уволили, но его восстановил суд. Учителя собирали подписи за его восстановление в должности — за один день 76 человек из 100 работников подписались в поддержку директора.

На этот раз увольнение произошло после серии проверок из управлений образования. Сергея Стречко уволили по п.6 части 2 статьи 42 Трудового кодекса.

По мнению бывшего директора, сейчас обращаться в суд не имеет смысла.

— Коллеги в шоке пребывали. Ученики пишут, спрашивают: когда вы вернетесь? Выпускники говорят: мы хотим, чтобы аттестаты нам вручал Сергей Николаевич.

Родители собирали подписи (по-моему, более 150) за мое восстановление, написали письмо министру образования. Его перенаправили в управление образования. Дали ответ или нет — неизвестно.

Уволенный директор не исключает, что ему придется сменить сферу деятельности и уйти из образования, что очень жаль.

— Учитель — профессия от Бога, все остальные — от учителя. Сложно найти такую работу, от которой получаешь удовольствие и видишь результаты своего труда, особенно тогда, когда воспитываешь и учишь разумному, доброму, вечному с первого дня ученика в школе и до дня вручения аттестата.

По словам Сергея Стречко, он чувствует поддержку со всех сторон, а также от коллег с активной гражданской позицией.

— Очень жаль, конечно, что всех увольняют и не только школах, а также в высших учебных заведениях. В Полоцком университете сменили ректора, увольняют преподавателей. Ведь тем самым государство еще больше создает отторжение у народа от руководства образования.

На провластные митинги после выборов директора, заявившего о фальсификациях, не приглашали.

— На них ходили те, кто работал в участковых комиссиях. Им что скажут — то и делают, у них другого пути нет. Они — люди подневольные. Есть конечно и убежденные, которые по идейным соображениям ходили, но таких немного, судя по фото из публикаций.

Раскола между педагогами после выборов в школе не было, как и во все время моего руководства школой.

В школе мы стараемся обходить политические темы, потому что учитель должен прежде всего давать знания, прививать любовь к родному городу, Родине, а если ты хочешь заниматься политикой, ты должен оставить школу. Но в то же время я считаю, что гражданская позиция должна быть примером для подрастающего поколения.

Письмо против санкций ЕС, которое распространял провластный профсоюз, в школе, где работал Сергей Николаевич, не принуждали подписывать:

— Ни на кого не давили. Кто хотел — тот подписал. Многие учителя видят, что происходит в обществе и на выборах. Те, кому пришлось ходить по домам, собирать подписи за определенного кандидата, убедились, какое отношение к власти: если обошли весь подъезд и собрали только две подписи…

Если бы были честные результаты на выборах показаны, все бы у нас изменилось, но сослагательное наклонение не имеет значения. Страна не имеет будущего, если не проводятся альтернативные, честные выборы.

Беларусь уже не будет такой, как раньше. Наш народ, который поднялся после выборов уже не загонишь, как и пасту в зубной тюбик.

В природе все взаимосвязано, преступление против народа — это преступление против своего рода. Законы мироздания никто не отменял.

Думаю, не за горами то время, когда придет решающий момент и все-таки победит правда, и справедливость восторжествует. Был «август 44-го», будет и «май 45-го», и мы построим сильную, светлую, процветающую Беларусь, где все будет по закону. Беларусь расположена в центре Европы, а Полоцк —в ее сердце. Именно здесь истоки нашей государственности, духовности и образования.

Процессы, которые происходят сейчас в нашем обществе, Сергей Стречко в беседе с корреспондентом «Салiдарнасцi» сравнивает с пожарами на торфяниках:

— Когда все внутри выгорает, а сверху идет легкий дымок. Потом окажется, что подземный пожар все уже сжег и как только ступишь, провалится почва под ногами и можешь погибнуть.

Вот почему нам необходимо проведение Честных выборов на всех уровнях, только выбирать надо не по словам, а по делам. Через нашу страну прошли многие опустошительные войны, но народ Беларуси всегда выживал и побеждал, победит и в этот раз.