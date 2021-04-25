Задержание в Жодино: 20 человек задержаны за несанкционированное массовое мероприятие и символику

В Жодино 24 апреля задержали 20 участников несанкционированного массового мероприятия.





сообщает belnovosti.by со ссылкой на УВД Минского облисполкома. В частности, сообщается, что задержание произошло в частном секторе города. О задержанииbelnovosti.by со ссылкой на УВД Минского облисполкома. В частности, сообщается, что задержание произошло в частном секторе города.





Среди нарушивших вечером 24 апреля были 20 человек: 13 женщин и 7 мужчин.









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Граждане организовали несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которого использовалась протестная символика.





По информации УВД, задержанными оказались граждане, которые ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие акция х протеста.





Были составлены протоколы об административном правонарушении (ст.24.23 КоАП).



