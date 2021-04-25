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Задержание в Жодино: 20 человек задержаны за несанкционированное массовое мероприятие и символику
Источник материала: Партизан
В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.
В Жодино 24 апреля задержали 20 участников несанкционированного массового мероприятия.
О задержании
Среди нарушивших вечером 24 апреля были 20 человек: 13 женщин и 7 мужчин.
Фото: © Белновости
Граждане организовали несанкционированное массовое мероприятие, в ходе которого использовалась протестная символика.
По информации УВД, задержанными оказались граждане, которые ранее неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие акция х протеста.
Были составлены протоколы об административном правонарушении (ст.24.23 КоАП).
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В отношении нарушителей составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.
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