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Под Минском Opel врезался в дорожное ограждение — погибли два человека

25.04.2021 11:11 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Субботним вечером 24 апреля серьезная авария произошла возле деревни Марьяливо, на 20-м километре автодороги М-3 Минск—Витебск.

 

Под Минском Opel врезался в дорожное ограждение — погибли два человека

 

Под Минском Opel врезался в дорожное ограждение — погибли два человека

 

Как сообщили в ГАИ, 34-летний житель Логойска, находившийся за рулем Opel, не справился с управлением. Машину вынесло на разделительную полосу — она врезалась в дорожное ограждение, а затем  в ферму дорожных знаков.

От полученных травм водитель и его спутник погибли, еще один 30-летний пассажир госпитализирован.

 
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Субботним вечером 24 апреля серьезная авария произошла возле деревни Марьяливо, на 20-м километре автодороги М-3 Минск—Витебск.  
 
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