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Под Минском Opel врезался в дорожное ограждение — погибли два человека
Источник материала: Навiны
Субботним вечером 24 апреля серьезная авария произошла возле деревни Марьяливо, на 20-м километре автодороги М-3 Минск—Витебск.
Как
От полученных травм водитель и его спутник погибли, еще один 30-летний пассажир госпитализирован.
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Субботним вечером 24 апреля серьезная авария произошла возле деревни Марьяливо, на 20-м километре автодороги М-3 Минск—Витебск.
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