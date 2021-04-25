Под Минском Opel врезался в дорожное ограждение — погибли два человека

Субботним вечером 24 апреля серьезная авария произошла возле деревни Марьяливо, на 20-м километре автодороги М-3 Минск—Витебск.









Как сообщили в ГАИ, 34-летний житель Логойска, находившийся за рулем Opel, не справился с управлением. Машину вынесло на разделительную полосу — она врезалась в дорожное ограждение, а затем в ферму дорожных знаков.

От полученных травм водитель и его спутник погибли, еще один 30-летний пассажир госпитализирован.