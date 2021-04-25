В Жодино задержали 20 человек по статье 24.23 КоАП

Источник материала: Onliner

В субботу 24 апреля около 19 часов сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе 20 жителей Жодино. По данным силовиков, «13 женщин и 7 мужчин организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики». Как отмечает пресс-служба УВД Минского облисполкома, часть из задержанных привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях.

На задержанных составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 24.23 КоАП. Также опубликован снимок с, вероятно, места задержания и проведения «несанкционированного массового мероприятия».



