Успел завести двух внебрачных детей и ушел от жены после смерти пасынка. Темная сторона жизни Безрукова

Источник материала: Tut.by

У этого актера два вопроса к жизни: «отчего так в России березы шумят?» и «почему при такой яркой театральной и сериальной карьере, с большим кино почти не сложилось?». Сегодня имя народного артиста России Сергея Безрукова в очередной раз в топе запросов из-за очень откровенного интервью экс-супруги. По этом случаю — вспомним его биографию.

Начало истории — достаточно стандартное для большинства представителей знаменитых актерских династий. Сергей, получивший свое имя в честь горячо любимого отцом поэта Есенина, еще с детства знал, что ему уготована судьба артиста. А как еще при папе актере и режиссере столичного театра сатиры?

— И сегодня я вспоминаю, как в детстве очень скучал по папе, потому что он постоянно был на гастролях! А тот день я запомнил навсегда, я был в яслях, да именно ясли… Сколько лет мне было точно не помню, но помню как я ждал этот день, потому что сегодня меня должен забрать домой мой папа! Как сейчас помню, он шел по дорожке к веранде, я побежал навстречу, но это был дядя с большой черной бородой… Дядя подхватил меня на руки, обнял и сказал: «Сынок!». Я узнал отца только по голосу, он смеялся, показывал на бороду и говорил, что недавно прилетел на самолете, глядя в небо! Отец был на гастролях во Владивостоке… Там у него отросла огромная черная бородища! Я говорил «Малетик, малетик! Папа!». И был счастлив!

Будем справедливы: Сергей Безруков и сам, без отцовского бэкграунда, прикладывал много усилий, чтобы стать кем-то заметным в этой жизни.

— Вспомнить меня в 16 лет, я был мальчик, девственный, юный, трепетный, который занимался искусством и смотрел на мир широко открытыми глазами. Я стараюсь сохранить вот это искреннее детское восприятие в профессии

Школу окончил на «отлично», а школу-студию МХАТ — с красным дипломом.

— В семье не без урода, — съехидничал по этому поводу руководитель курса Олег Табаков и пригласил юного актера в свою в легендарную «Табакерку». Где Безрукову у достались роли в культовых постановках «Ревизор», «Матросская тишина», «Анекдот», «Последние» и многие другие, за работу в которых Сергея не раз награждали многочисленными профессиональными премиями.

А буквально на будущий год после приема в труппу «Табакерки» — в 1995-м — Сергей стал постоянным участником одного из самого популярных шоу на ТВ — программы «Куклы», в которой пародировал известных общественных и политических деятелей: Владимира Жириновского, Бориса Ельцина, Геннадия Зюганова:

— Через пять лет ушел и сделал программу «Ностальджи по куклам» и заработал на первую квартиру, — как-то похвастался артист.

Помимо театра и «Кукол» у него к тому времени было немало работ для телевидения. Например, в популярном в те годы сериале «Петербургские тайны». А многие хорошо запомнили эпизодическую, но очень яркую работу Сергея в проекте Константина Эрнста «Старые песни о главном — 3″.

А вот в кино у актера не ладилось. Вернее, так: его приглашали в интересные с виду проекты, с крепким сценарием и хорошим актерским составом, а на выходе получался трэш. Этот злой рок преследует актера с картин времен 90-х и по сей день: от „Крестоносца“ до „Уланской баллады“. Но, правду говорят, все что с нами происходит для чего-то было нужно. Вот и „Крестоносец“ был необходим для того, чтобы Сергей познакомился со своей большой любовью — актрисой Ириной (тогда Ливановой). И этот привычный для него тайный роман, с замужней женщиной, неожиданно вылился в свадьбу в 2000-м году, хотя, по началу, Безруков отрицал такую возможность:

— У меня бывают романы с женщинами, о которых не говорят. Которые замужем… Нельзя, нельзя подставлять дам! Я стараюсь быть порядочным. Мои отношения длятся самое большее — года два. Потом я увлекаюсь другой. Наверное, это моя беда. Весы вечно в поиске.

Только вот красавица Ливанова, которая была старше почти на 9 лет, покорила сердце вечного бродяги-хулигана. Она рассталась со своим супругом Игорем Ливановым, с которым растила общего сына Андрея и ушла к Безрукову.

— Сергей был огонь, не заметить невозможно. Я не из тех женщин, которые пристают к мужчинам. Сначала я смеялась его шуткам. То, что у меня есть муж и ребенок, было всем известно, и я думала, что это мой „спасательный круг“. Но Сергей был очень настойчив. Я просто поняла, что теряю голову.

Сергей ответил всем, кто осудил их роман с Ириной:

— Здесь нельзя рассуждать, кто прав, кто виноват, можно говорить только о „за“ и „против“. Это было решение Иришки. Я знаю, что она настолько честная, что не может жить без любви, знаю, насколько она преданная. Любовь — это главное во всем, это Божье понятие. Если люди живут без чувств, их жалко, значит, кому-то приходится обманывать и лгать, а этого делать нельзя.

Именно Ирина убедила Сергея пройти пробы в сериал „Бригада“, который вознес его до небес сразу после окончания титров первой серии. История четверых друзей, ступивших на путь криминала, в исполнении Дмитрия Дюжева, Владимира Вдовиченкова, Павла Майкова и Сергея Безрукова никого не оставила равнодушным. И до сих пор многие поклонники образа, воплощенного артистом, приветствуют актера: „Привет, Саша Белый“.

— Мой герой изначально был хорошим, но жизнь сделала его страшным человеком. Парень ведь он потрясающий: старший сержант погранвойск, крепкий, мощный, правдоруб. Другое дело, чему послужили эти качества. Это повесть о настоящем человеке, который стал служить злу.

В каждой из моих ролей есть я. Но это не значит, что их нужно соотносить со мной как с человеком. Я работаю не по системе Станиславского „я в предлагаемых обстоятельствах“, когда нужно представить, что именно ты сделаешь в той или иной ситуации, и прожить это. Я работаю по системе гениального ученика Станиславского — актера Михаила Александровича Чехова. Каждый раз создаю фантом персонажа, который мной не является. Посмотрите на меня. Ну, какой я Саша Белый? А ведь в него до сих пор верит вся страна. И это при том, что с премьеры „Бригады“ прошло почти 20 лет. Играл ли я Сашу Белого? Нет. Я жил этим фантомом. Он абсолютно реален — из энергетики, агрессии и боли.

Карьера пошла в гору. Сергей Безруков сыграл наивного милиционера в популярном сериале „Участок“ — кстати, „березы шумели“ именно там. Запомнились и его роли в многосерийной экранизации романов Бориса Акунина „Азазель“ — блестящего детектива Бриллинга, и Василия Аксенова „Московская сага“ — красавца-летчика Василия Сталина.

Были и работы в абсолютно ужасном полном метре типа „Каникул строгого режима“ и продолжении „Джентльменов удачи“. Исключением стали разве что новелла в кинофраншизе „Мамы“ и роль Владимира Высоцкого в картине „Высоцкий. Спасибо, что живой“. Правда Сергея в фильме узнать невозможно: особый грим плюс голографические технологии — и на несколько часов легендарный бард оживает на экране.

Нужно сказать, что играть в байопиках (театральных и экранных) Безрукову не привыкать: в его копилке образы Сергея Есенина, Александра Пушкина, футболиста киевского „Динамо“ Николая Раневича, Бориса Годунова и даже Иисуса Христа — Иешуа из „Мастера и Маргариты“. По этому поводу кто-то из коллег по актерскому цеху зло пошутил: „Умирать не страшно. Страшно, что после смерти тебя сыграет Серега Безруков“.

Собака лает — караван идей. Все, что не случается — для чего-то да нужно. Очередная роль в проходной мелодраме „Млечный путь“ сблизила Сергея с режиссером Анной Матисон и покончила с его 15-тилетним браком с Ириной. Неприятная деталь: произошло это одновременно с трагической смертью его 25-летнего пасынка Сергея, единственного сына Ирины. Но актера это уже не могло остановить.

— Делать это больно, но без этого никак. Просто знай: еще пройдешь в гору, а на вершине — чистый воздух. И ты вдохнешь полной грудью. Ошибаться — это так по-человечески. Не надо этого бояться, нельзя обрести счастье, не наломав дров.

Ирина Безрукова попрощалась с супругом красиво. В эфире своей авторской программы „Разговор на сцене“ она пригласила экс-мужа, где после интервью дала ему пустой лист бумаги:

— Я дала ему возможность начать жизнь с чистого листа. Да, как супруги мы расстались, но продолжаем работать вместе. За 15 лет совместной жизни мы стали по-настоящему близкими людьми и соратниками, и наше расставание этого отменить не может. Нас по-прежнему объединяет общее дело — Московский Губернский театр, Фонд поддержки и развития социокультурных проектов, который мы вместе создали.

В новом браке с Матисон у Сергей родились двое детей: сначала дочь Мария, потом — сын Степан. Их появление на свет стало настоящим событием в жизни актера. Ведь общих детей с Ириной у них не было: Сергей помогал воспитывать пасынка. Зато на стороне у него давно подрастали сын и дочь — Иван и Александра — от тайного многолетнего романа, который актер завел будучи в браке:

— Говорю о них, но аккуратно, словно по минному полю иду. Не хочу никого туда пускать, потому что это дети, их легко ранить. Я-то выдержу всё, меня невозможно оскорбить, невозможно задеть — я очень сильный человек. Внутри, может, и царапает, но я не покажу этого — стисну кулаки и пойду вперед. Но совсем маленьких можно сбить, поэтому не надо. Я настаиваю.

— Я не снимаю с себя ответственность, содержу своих старших детей с самого рождения, не обижаю их. Это очень важно — не сравнивать и не противопоставлять их друг другу ни в коем случае. Но, честно признаюсь, что такое отец я понял только сейчас, еще раз повторю, не обижая никого никоим образом. И сейчас я счастлив… Я впервые услышал, когда сын сказал мне: „Па-па“ — „Повтори“ — „Па-па, па-па“. Это ощущение до слез». Старшие и младшие дети дружат. Никаких тайн — это закон, в котором я сейчас живу. Честно, откровенно. Я просто это берегу, потому что очень много грязи вокруг.

Многодетный отец успешно совмещает семью и карьеру: руководство Московским губернским театром, а также «Кинокомпанией Сергея Безрукова» плюс многочисленные роли в театре, кино и на телевидении.

Он занят в «Сирано де Бержерак» и «На всякого мудреца довольно простоты», «Алисе в Стране чудес» и «Острове сокровищ», «Пушкине», «Сне разума», «Энергичных людях», «Высоцком. Рождение легенды», «Дяде Ваня», а также постановке «Вишневый сад» и спектакле-мистерии «Хулиган. Исповедь» о жизни Сергея Есенина, где Безруков не только играет, но и поет. Поет он также в собственной рок-группе «Крестный папа».

— Я и не думал, что когда-нибудь стану рокером (Смеется). Конечно, мечтал, как и многие, о карьере рок-исполнителя в детстве. Но потом поступил в школу-студию МХАТ и перестал об этом даже вспоминать. Как артист я работал на многих площадках, в том числе — на стадионах. Но никогда не мог понять, каково это — петь одновременно с целой площадью. И вот не так давно испытал это. Ну что сказать, это дикий драйв! Невообразимо круто.

Важно не терять азарт в жизни. У меня нет ощущения, что я устал. Черпаю силы в семье. Рад, что в свои годы еще способен удивлять себя и поклонников. У меня сейчас есть все, что я хотел. Я благодарен за это судьбе. А вот гордиться не надо, гордыня — грех, нужно понимать, что ты прошел определенный этап, и ставить новые цели.