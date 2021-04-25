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Зюганов снова у руля
Источник материала: Партизан
Депутата Госдумы Геннадия Зюганова единогласно переизбрали председателем партии КПРФ,
Как сообщил пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко, никто из голосовавших не воздержался и не проголосовал против.
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Депутата Госдумы Геннадия Зюганова единогласно переизбрали председателем партии КПРФ, передает РИА Новости. Политик неизменно занимает этот пост с 1993 года.
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