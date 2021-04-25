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Фотофакт. Танец - это страсть: в столичном Дворце спорта проходит чемпионат Беларуси по танцевальному спорту

25.04.2021 11:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Более 600 участников от 6 до 60 лет принимают участие в конкурсе, передает корреспондент агентства «Минск- Новости».
 
Теги: Минск
 
 
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Более 600 участников от 6 до 60 лет принимают участие в конкурсе, передает корреспондент агентства «Минск- Новости».
 
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