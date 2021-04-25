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Никол Пашинян заявил об отставке с поста премьера Армении

25.04.2021 11:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 24 апреля, объявил об отставке. Однако он продолжит выполнять свои обязанности до парламентских выборов, назначенных на 20 июня.

 

Никол Пашинян заявил об отставке с поста премьера Армении
Никол Пашинян. Фото: twitter.com/dialog_ua.

 

Как сообщает Росбалт, Пашинян напомнил в своем обращении, что принял решение уйти с поста 18 марта ради проведения внеочередных выборов.

Согласно Конституции Армении, для роспуска парламента глава правительства должен уйти в отставку.

Ранее Пашинян пообещал, что, если его поддержат избиратели, он «будет служить стране еще лучше», однако готов передать власть и другому кандидату, которого выберет народ.

 
 
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 24 апреля, объявил об отставке. Однако он продолжит выполнять свои обязанности до парламентских выборов,...
 
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