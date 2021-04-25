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Никол Пашинян заявил об отставке с поста премьера Армении
Источник материала: Навiны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 24 апреля, объявил об отставке. Однако он продолжит выполнять свои обязанности до парламентских выборов, назначенных на 20 июня.
Как сообщает
Согласно Конституции Армении, для роспуска парламента глава правительства должен уйти в отставку.
Ранее Пашинян пообещал, что, если его поддержат избиратели, он «будет служить стране еще лучше», однако готов передать власть и другому кандидату, которого выберет народ.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу, 24 апреля, объявил об отставке. Однако он продолжит выполнять свои обязанности до парламентских выборов,...
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