В Жодино милиция сорвала застолье местных жителей, назвав его несанкционированным мероприятием

Вечером 24 апреля сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе двадцать жителей города — 13 женщин и 7 мужчин.



Фото: УВД Минского облисполкома.

Как утверждает телеграм-канал УВД Минского облисполкома, они организовали несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики.

Часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях. Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.

Хотя, судя по публикуемому снимку, жодинцы просто намеревались отдохнуть за столом в кругу единомышленников.