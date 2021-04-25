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В Жодино милиция сорвала застолье местных жителей, назвав его несанкционированным мероприятием
Источник материала: Навiны
Вечером 24 апреля сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе двадцать жителей города — 13 женщин и 7 мужчин.
Как
Часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях. Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.
Хотя, судя по публикуемому снимку, жодинцы просто намеревались отдохнуть за столом в кругу единомышленников.
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Вечером 24 апреля сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе двадцать жителей города — 13 женщин и 7 мужчин.
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