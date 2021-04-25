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В Жодино милиция сорвала застолье местных жителей, назвав его несанкционированным мероприятием

25.04.2021 11:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Вечером 24 апреля сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе двадцать жителей города — 13 женщин и 7 мужчин.

 

В Жодино милиция сорвала застолье местных жителей, назвав его несанкционированным мероприятием
Фото: УВД Минского облисполкома.

 

Как утверждает телеграм-канал УВД Минского облисполкома, они организовали несанкционированное массовое  мероприятие с использованием протестной  символики.

Часть из задержанных неоднократно привлекалась к административной ответственности за участие в протестных акциях. Составлены  протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.

Хотя, судя по публикуемому снимку, жодинцы просто намеревались отдохнуть за столом в кругу единомышленников.

 
 
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Вечером 24 апреля сотрудники Жодинского ГОВД задержали в частном секторе двадцать жителей города — 13 женщин и 7 мужчин.  
 
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