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Хапун в частном секторе Жодино: задержали 20 человек
Источник материала: UDF
Фото: УВД Миноблисполкома
24 апреля около 19 часов сотрудниками Жодинского ГОВД в частными секторе были задержаны 20 жителей Жодино — 13 женщин и 7 мужчин.
Как утверждают силовики, жители организовали «несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики». Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.
«Правонарушение» силовики проиллюстрировали столом с напитками и национальным бело-красно-белым флагом.
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«Правонарушение» силовики проиллюстрировали столом с напитками и БЧБ-флагом.
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