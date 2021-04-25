Источник материала: UDF



Фото: УВД Миноблисполкома

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хапун в частном секторе Жодино: задержали 20 человек «Правонарушение» силовики проиллюстрировали столом с напитками и БЧБ-флагом.

24 апреля около 19 часов сотрудниками Жодинского ГОВД в частными секторе были задержаны 20 жителей Жодино — 13 женщин и 7 мужчин.Как утверждают силовики, жители организовали «несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики». Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.«Правонарушение» силовики проиллюстрировали столом с напитками и национальным бело-красно-белым флагом.