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Хапун в частном секторе Жодино: задержали 20 человек

25.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Хапун в частном секторе Жодино: задержали 20 человек
Фото: УВД Миноблисполкома
Среди задержанных — 13 женщин и 7 мужчин.

24 апреля около 19 часов сотрудниками Жодинского ГОВД в частными секторе были задержаны 20 жителей Жодино — 13 женщин и 7 мужчин.

Как утверждают силовики, жители организовали «несанкционированное массовое мероприятие с использованием протестной символики». Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.24.23 КоАП.

«Правонарушение» силовики проиллюстрировали столом с напитками и национальным бело-красно-белым флагом.
 
 
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«Правонарушение» силовики проиллюстрировали столом с напитками и БЧБ-флагом.
 
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