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Артем Шрайбман. Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шрайбман: «Создается механизм «хунты в ожидании». Версии Если генералы смогут договориться между собой, то они получают карт-бланш.

– Декрет мы, конечно, пока не видели, поэтому возможно, что на выходе будет очередной пшик, потому что в озвученном виде документ явно противоречит статье 89 конституции, –. – Но поскольку времена у нас сложные, иногда не до статей и не до конституций, предложу две версии, зачем нужен этот декрет.Первая – Лукашенко поверил в риск заговора с привлечением премьер-министра. Эту версию уже изложил Валерий Карбалевич.В этом случае у декрета довольно узкая цель, та же, что и у систем ядерного сдерживания – а-ля «Периметр» – когда командование страны убили, ядерные ракеты сами вылетают куда надо. Это работает как страховка для самого командования страны – зачем их убивать, если тебе потом прилетит автоматически.В такой логике декрет – страховка от плохого премьера. То есть если на второй пост в стране пробрался враг и устроил переворот или его завербовали враги, Совбез берет все в свои руки и большинством голосов сносит предателя даже несмотря на то, что он формально председатель. Приятно, наверное, эти заявления было слушать премьеру Головченко. Сразу понимаешь уровень доверия к тебе нанимателя.Версия чуть хромает, потому что очень тупым будет тот премьер, который согласится возглавить заговор, не договорившись с силовиками заранее. А если договорится, то ему что Совбез, что ВНС, что Славянский базар – везде он сможет управлять процессом и страховка работать не будет.Однако отметать полностью я эту версию не стану, мы можем недооценивать тот инфопузырь, в котором живут люди наверху. Может, Лукашенко и правда поверил в риск переворота и нашел единственный ответ на него в коллективизации управления в случае «если что».Вторая версия сложнее, и это ее слабое место – Лукашенко не играет по-сложному. Поскольку этот декрет не сильно вписывается в сегодняшнюю конституцию, он может сейчас быть принят в «лайтовом» виде, как довесок к законам о чрезвычайном и военном положении, а уже полностью его задумку пропишут в новой конституции.В таком случае декрет – только подготовительный этап к новой конфигурации режима, и нас таким образом приучают к мысли, что Совбез становится новым центром силы (одним из).Если верна эта версия, стоит ждать передачи и других полномочий в Совбез при обновлении конституции. И это путь к белорусскому изданию казахстанского сценария транзита, о чем я высказал догадку несколько дней назад в твиттере (угадал лишь направление мысли, а не сценарий целиком).Логичный следующий шаг тогда – разделение фигур президента и главы Совбеза, чтобы коллективное силовое политбюро во главе с, например, первым президентом страны, его сыном или просто надежным силовиком, сдерживало прыть второго президента, если тот решит разгуляться.В любом из объяснений, это шаг в сторону, простите за тавтологию, усиления силовиков. Создается механизм «хунты в ожидании».Если генералы смогут договориться между собой и, как их предшественники из ГКЧП 30 лет назад, заявить, что президент плохо себя чувствует, лучшие врачи лечат его на даче, а по факту он просто заблокирован там, то они получают карт-бланш. Премьер становится их заложником в Совбезе, где у силовиков большинство голосов.Поскольку все политические потрясения и смены эпох идут не по плану того, кто их пытается контролировать, с подписанием декрета мы станем на шаг ближе к возможной хунте. Причем, как верно заметил один белорусский политолог, эта хунта придет к власти в полном соответствии с законом.