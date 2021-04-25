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Расстрел, гранатомет, захват резиденции: Лукашенко рассказал о трех сценариях покушения на него

25.04.2021 11:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Расстрел, гранатомет, захват резиденции: Лукашенко рассказал о трех сценариях покушения на него
Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко рассказал 25 апреля журналистам о планах заговорщиках по его физической ликвидации.

По его словам, сначала заговорщики планировали убить его во время парада на 9 Мая, но они отказались от этой идеи как нереальной.

Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежниками якобы были закуплены и привезены в Беларусь гранатометы.

«Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них крайне мала», — пишет БЕЛТА.


По третьему сценарию, вооруженные люди должны были напасть на загородную резиденцию Александра Лукашенко. На уничтожение резиденции вместе с Лукашенко предназначалось $10 млн, а на снайпера — $1 млн.

«Это мы видели давно уже. Вы думаете, мы эту операцию в Москве провели с бухты-барахты? Мы за ними следили, они должны были приехать в Минск и провести эту операцию. Но как только вышел этот фильм, они прижали уши: «Нет, в Минск не поедем. Куда? В Москву». Мы контролировали их каждый шаг», — сказал Лукашенко.
 
Теги: Минск
 
 
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Но белорусские спецслужбы, по его словам, контролировали каждый шаг заговорщиков.
 
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