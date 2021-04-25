Рогозин опроверг слова пресс-секретаря «Роскосмоса» о возможной доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon

Источник материала: Onliner

«Роскосмос» не ведет переговоры о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Накануне пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что госкорпорация ведет переговоры о таких полетах с NASA, пишет РБК.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал Дмитрий Рогозин в своем Twitter. Также он ретвитнул сообщение о том, что новый пилотируемый корабль #Орел с экипажем может полететь в 2025 году не на МКС, а уже на российскую станцию.

Ранее Устиненко заявил радиостанции «Говорит Москва»: «У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить».

Напомним, в прошедшую пятницу SpaceX и NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с многоразовой первой ступенью ракеты Falcon 9 к МКС. После полудня в субботу состоялась успешная стыковка с Международной космической станцией, куда прибыли Кэтрин Меган Макартур и астронавт Шейн Кимбро из США, француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство ESA, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.