ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Рогозин опроверг слова пресс-секретаря «Роскосмоса» о возможной доставке космонавтов на МКС с помощью Crew Dragon

25.04.2021 11:59 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

«Роскосмос» не ведет переговоры о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon, заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Накануне пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил, что госкорпорация ведет переговоры о таких полетах с NASA, пишет РБК.

«Нет, не ведем. Зачем? У нас свои корабли есть», — написал Дмитрий Рогозин в своем Twitter. Также он ретвитнул сообщение о том, что новый пилотируемый корабль #Орел с экипажем может полететь в 2025 году не на МКС, а уже на российскую станцию.

Ранее Устиненко заявил радиостанции «Говорит Москва»: «У нас нет графика переговоров или даты их окончания. Как только будут достигнуты договоренности — сообщим. Есть ряд вопросов, которые нужно решить».

Напомним, в прошедшую пятницу SpaceX и NASA осуществили запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с многоразовой первой ступенью ракеты Falcon 9 к МКС. После полудня в субботу состоялась успешная стыковка с Международной космической станцией, куда прибыли Кэтрин Меган Макартур и астронавт Шейн Кимбро из США, француз Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство ESA, и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хосидэ.

Чемоданы и сумки в Каталоге для путешествий по Беларуси и зарубежью


Чемодан-спиннер Xiaomi Luggage Classic 20" (серый)
3 отзыва
чемодан-спиннер, поликарбонат, для ручной клади, 37.5×22.5×55 см, 38 л
169 р.
2 предложения
Чемодан Ikea Старттид 003.675.03
чемодан, полиэстер, для ручной клади, 34×18×48 см
69,80 р.
2 предложения
Чемодан-спиннер L'Case Krabi 52 см (черный)
1 отзыв
чемодан-спиннер, пластик, для ручной клади, 32×20×52 см, 35 л
89,99 р.
1 предложение
Сравнить эти товары →
Чемоданы и сумки в Каталоге

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Роскосмос» не ведет переговоры о доставке российских космонавтов на Международную космическую станцию с помощью кораблей Crew Dragon, заявил глава госкорпорации...
 
Новости дня
Новости разные
 
Шрайбман: «Создается механизм «хунты в ожидании». Версии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by