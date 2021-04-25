Как осваиваются в Латвии белорусы, уехавшие от режима Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

С начала августовских протестов в Беларуси Латвия приняла несколько десятков беженцев из Минска и других городов. Большинство из них не планировали покидать родину: им пришлось бежать от насилия силовиков и после того, как на них завели уголовные дела.

Большинство белорусов получают в Латвии официальный статус беженца, но говорят, что не собираются сидеть сложа руки и ждать, пока ситуация на родине изменится. Латвийские законы позволяют белорусам официально работать и жить самостоятельно вне стен центра по содержанию беженцев, и большинство уже нашли или активно ищут и работу, и жилье.

Родион Бегляк приехал в Латвию в начале сентября прошлого года.

— Я участвовал в протестах в своем родном городе, в Гомеле. Меня задержали омоновцы, я провел время в СИЗО. Меня задерживала милиция, в момент задержания меня сильно не били, меня били уже в процессе конвоирования, — вспоминает Родион. — Когда дело дошло до омоновцев, меня били четыре человека. Потом нас на три дня закинули в СИЗО, где в принципе не кормили. У нас была только вода, и в камере было 25 человек. Ну вот, так мы увидели темные стороны лукашенковской системы.

Родион говорит, что официального оформления документов он и другие белорусские беженцы в Латвии ждали больше четырех месяцев. До этого момента Родион и его земляки не могли официально работать: они получали небольшое пособие и жили в центре по содержанию беженцев.

Сейчас Родион уже получил альтернативный статус беженца и нашел работу: он консультант по управлению компаниями, помогает решать корпоративные проблемы. Работа дистанционная, оплата — выше среднего по Латвии. Как только первая зарплата придет на счет, говорит Родион, он снимет квартиру и будет жить самостоятельно.

— Альтернативный статус применяется к ситуациям, когда правительство принимающей стороны надеется, что они временные. Поэтому этот статус пересматривается каждый год, — объясняет белорус. — Но здесь нет такого, что беженцев выгоняют на улицу. Пока человек не найдет хорошую работу и не сможет оплачивать самостоятельно жилье, ему разрешают жить на территории лагеря.

Большинство белорусских беженцев в Латвии уже нашли работу, и многие говорят, что это оказалось легче, чем они ожидали. Кроме решения бытовых проблем беженцы активно участвуют в жизни местной белорусской диаспоры: проводят акции солидарности в Риге и планируют открыть белорусский дом.

— Мы продолжаем смотреть новости, знаем, что точно такое же и даже хуже происходит с ребятами в Беларуси, когда сотрудники органов приезжают вечером и ночью во дворы, арестовывают людей, которые просто гуляют со своими собаками, избивают их так, что люди оказываются в реанимации после этого, — ​говорит Родион. — ​Невозможно забыть это и чувствовать себя расслабленно и хорошо даже в Латвии, находясь в безопасности.

Несмотря на то, что его статус в Латвии временный, в Беларусь Родион возвращаться не планирует и говорит, что будет строить свою жизнь на новом месте, в Балтии. Тем более что на родине на него завели уголовное дело — за участие в «массовых беспорядках».

Страх того, что за тобой могут прийти, до сих пор остался у некоторых беженцев, признается Юрий Копылов, бывший рабочий завода «Беларуськалий»: это предприятие одним из первых поддержало протесты против Лукашенко.

После участия в забастовке Юрия уволили, а после увольнения угрожали задержанием. Юрий говорит, что за пять месяцев жизни в Латвии его страх так и не прошел, но сейчас, когда у него наконец есть разрешение на работу, появилась надежда наладить свою жизнь на новом месте.

— Как бы ни было трудно, работа очень многое делает для человека, — ​говорит ​Юрий. — Но это не может ослабить интерес к происходящему в Беларуси: работая здесь, мы не можем забыть, что это беззаконие творилось и творится. Но это привносит разнообразие: ведь человек, работая, приносит какую-то пользу.

Юрий пока не нашел в Латвии работу, но активно ее ищет и надеется найти в течение месяца. Больших производств в стране нет, так что, возможно, говорит Копылов, ему придется сменить специальность.