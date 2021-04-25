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В России признают зависимость от компьютерных игр болезнью

25.04.2021 12:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия".



По словам директора Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава Ольги Кобяковой, Россия должна перейти на новую, одиннадцатую, версию МКБ до 2025 года. После этого старая классификация будет действовать в течение двух лет во избежание потери данных, уточнила она.

В МКБ-11 добавили такие классы, как нарушения иммунной системы, болезни крови и кроветворных органов, расстройства цикла сон-бодрствование, а также заболевания, связанные с сексуальным здоровьем. В раздел аддиктивных расстройств включили игровое расстройство. Помимо этого, в новую редакцию вошли главы по народной (традиционной) медицине.
Как заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко, в новой версии Международной классификации болезней упростят структуры кодов и электронного инструментария, а также поменяются количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их число.
Всемирная организация здравоохранения включила игроманию в список болезней еще в 2018 году. Считается, что это расстройство приводит к стрессу и нарушениям в личной, семейной, социальной, образовательной, профессиональной и других важных сферах жизнедеятельности.
 
 
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Министерство здравоохранения планирует включить игровые расстройства в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ), пишут "Известия".
 
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