Источник материала: UDF



Фото: ОНТ

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Погода в областных центрах Беларуси с 26 апреля по 2 мая. Прогноз от Дмитрия Рябова Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в начале следующей недели.

Осадки в виде мокрого снега и дождя пройдут в начале следующей недели. Ночью температура воздуха будет -4°C...+1°C. Днем в понедельник прогнозируется +3°C…+7°C, во вторник от +3°C по северу до +10°C по юго-западу.На большей части страны осадки пройдут и в середине недели. В ночные часы температура воздуха составит -3°C…+3°C. Днем от +3°C по западу до +12°C по юго-востоку.Дожди ожидаются также в конце недели. Температура воздуха ночью будет -2°C…+3°C. Днем в четверг ожидается от +4°C по Витебской области до +10°C по Брестской, в пятницу +9°C…+12°C.В следующие выходные погода будет облачная с прояснениями. Ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха ночью составит +1°C…+6, днем в субботу +10°C…+13°C, в воскресенье в середине дня +8°C…+13°C.