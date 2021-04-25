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Эскортница «без лица»: 70-летний клиент сидел на смеси виагры и сердечных таблеток

25.04.2021 12:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Эскорт — широкое понятие. Когда-то в Беларуси была попытка создать легальное эскортное агентство, и предприниматели как могли отстраивались от проституции. Наша сегодняшняя героиня называет себя не проституткой, а эскортницей. Но разницу увидит не каждый. Об этом в новом выпуске «Без лица».

— Эскорт — это проституция, но подразумевает не только секс, но и сопровождение. Мне могут заплатить за ужин, за компанию в казино или просто возможность посидеть и выпить вместе, — так объясняет героиня суть своей работы.

— Первый клиент был иностранным студентом, приехавшим в Беларусь. Он подошел ко мне в баре, а я, не ожидая такого от себя, ответила, что работаю. Мы поехали в отель, и там я получила такую сумму, которая была колоссальной лично для меня. Я просто пошла и погасила кредит.

С тех пор у героини было около 300 мужчин, не меньше.

— Были и слезы, и насилие, и конфликты с собой. Мне не нравилось это занятие, но я переборола себя, сказав: это моя работа.

Несмотря на то что часто платят за «поговорить», неизвестно, что сложнее. Однажды был мужчина, который сразу предупредил: секса не будет. Мы встретились, и он начал изливать мне свои психологические проблемы. Это было невыносимо. Поэтому я дала и поскорее ушла.

Вообще, эскортницы знают многих известных людей. И очень много личной и бизнес-информации. Поэтому нам часто платят за молчание.

Постоянные клиенты не остаются надолго, потому что начинаются якобы дружеские отношения. Мужчины начинают экономить. В одной из моих поездок мужчина проиграл 4 млн евро в казино и не дал мне ничего. Теперь я проговариваю условия до поездки, вплоть до мелочей: что пью, что ем и прочий райдер. Есть категория мужчин, которые не готовы давать наличные. Тогда беру гаджетами. Могу продать или оставить себе.

Чаще всего клиенты — это мужчины за 30. Самому старому было больше 70. Он увез меня в другую страну, где мы гуляли и развлекались. Это был очень сложный мужчина, комбинирующий виагру и сердечные препараты. А я по ночам просыпалась, прислушиваясь к нему: дышит ли?

Цены сейчас упали, потому что бесплатный секс стал доступнее. Билеты, отель, еда, фотки для «инсты» — этого достаточно для многих девушек.

Нравится ли мне? А кому нравится играть роль? Но за деньги — ок. Все зависит от суммы. Сейчас моя цель — собрать на квартиру.

Для новых выпусков программы «Без лица» мы ищем:

  • жиголо и содержанку;
  • мужчину, который работает вебкам-моделью;
  • того, кто был в рабстве.

Если это вы или ваш знакомый, пишите Игорю на почту id@onliner.by или стучите в Telegram/Instagram @Dzemiankou. Если же вы хотите рассказать какую-то интересную жизненную историю, но по понятным причинам не готовы открыть свое лицо, тоже пишите!

Все серии рубрики здесь.

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Эскорт — широкое понятие. Когда-то в Беларуси была попытка создать легальное эскортное агентство, и предприниматели как могли отстраивались от проституции....
 
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