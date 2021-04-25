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Эскортница «без лица»: 70-летний клиент сидел на смеси виагры и сердечных таблеток
Источник материала: Onliner
Эскорт — широкое понятие. Когда-то в Беларуси была
— Эскорт — это проституция, но подразумевает не только секс, но и сопровождение. Мне могут заплатить за ужин, за компанию в казино или просто возможность посидеть и выпить вместе, — так объясняет героиня суть своей работы.
— Первый клиент был иностранным студентом, приехавшим в Беларусь. Он подошел ко мне в баре, а я, не ожидая такого от себя, ответила, что работаю. Мы поехали в отель, и там я получила такую сумму, которая была колоссальной лично для меня. Я просто пошла и погасила кредит.
С тех пор у героини было около 300 мужчин, не меньше.
— Были и слезы, и насилие, и конфликты с собой. Мне не нравилось это занятие, но я переборола себя, сказав: это моя работа.
Несмотря на то что часто платят за «поговорить», неизвестно, что сложнее. Однажды был мужчина, который сразу предупредил: секса не будет. Мы встретились, и он начал изливать мне свои психологические проблемы. Это было невыносимо. Поэтому я дала и поскорее ушла.
Вообще, эскортницы знают многих известных людей. И очень много личной и бизнес-информации. Поэтому нам часто платят за молчание.
Постоянные клиенты не остаются надолго, потому что начинаются якобы дружеские отношения. Мужчины начинают экономить. В одной из моих поездок мужчина проиграл 4 млн евро в казино и не дал мне ничего. Теперь я проговариваю условия до поездки, вплоть до мелочей: что пью, что ем и прочий райдер. Есть категория мужчин, которые не готовы давать наличные. Тогда беру гаджетами. Могу продать или оставить себе.
Чаще всего клиенты — это мужчины за 30. Самому старому было больше 70. Он увез меня в другую страну, где мы гуляли и развлекались. Это был очень сложный мужчина, комбинирующий виагру и сердечные препараты. А я по ночам просыпалась, прислушиваясь к нему: дышит ли?
Цены сейчас упали, потому что бесплатный секс стал доступнее. Билеты, отель, еда, фотки для «инсты» — этого достаточно для многих девушек.
Нравится ли мне? А кому нравится играть роль? Но за деньги — ок. Все зависит от суммы. Сейчас моя цель — собрать на квартиру.
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