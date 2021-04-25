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«Он ищет дом?»: сотрудник приюта для собак влюбил в себя пользователей Сети и привлёк повышенное внимание к питомнику
Источник материала: ОНТ
В Техасе сотрудники службы по контролю за бездомными животными разместили в соцсетях фотографию хаски по кличке Скай и ее куратора Закри Маевски с надеждой, что люди обратят внимание на собаку и захотят забрать ее домой,
И снимок сработал! В приют хлынули десятки посетителей и сотни откликов. Только вот забрать себе домой захотели не пса, а парня. Пользовательницы Сети стали спрашивать: ищет ли парень дом и есть ли у него девушка. Сотрудники признаются, что с тех пор телефоны там звонят не переставая.
Закри Маевски работает в питомнике уже полгода. Он является техником и инспектором по контролю за животными одновременно. Он помогает ухаживать за собаками, а также патрулирует улицы и забирает в приют брошенных животных.
Сам Закри посчитал забавной подобную реакцию на своё фото, но обрадовался, что смог привлечь внимание к питомнику. Маевски надеется, что это поможет собакам найти себе любящую семью, а если кому-то интересно, то да, парень еще холост.
Фото:
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«Он ищет дом?»: сотрудник приюта для собак влюбил в себя пользователей Сети и привлёк повышенное внимание к питомнику
В Техасе сотрудники службы по контролю за бездомными животными разместили в соцсетях фотографию хаски по кличке Скай и ее куратора Закри Маевски с надеждой, что...
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