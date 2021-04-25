ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Он ищет дом?»: сотрудник приюта для собак влюбил в себя пользователей Сети и привлёк повышенное внимание к питомнику

25.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Он ищет дом?»: сотрудник приюта для собак влюбил в себя пользователей Сети и привлёк повышенное внимание к питомнику

В Техасе сотрудники службы по контролю за бездомными животными разместили в соцсетях фотографию хаски по кличке Скай и ее куратора Закри Маевски с надеждой, что люди обратят внимание на собаку и захотят забрать ее домой, пишет The Dodo

И снимок сработал! В приют хлынули десятки посетителей и сотни откликов. Только вот забрать себе домой захотели не пса, а парня. Пользовательницы Сети стали спрашивать: ищет ли парень дом и есть ли у него девушка. Сотрудники признаются, что с тех пор телефоны там звонят не переставая.

Закри Маевски работает в питомнике уже полгода. Он является техником и инспектором по контролю за животными одновременно. Он помогает ухаживать за собаками, а также патрулирует улицы и забирает в приют брошенных животных.

Сам Закри посчитал забавной подобную реакцию на своё фото, но обрадовался, что смог привлечь внимание к питомнику. Маевски надеется, что это поможет собакам найти себе любящую семью, а если кому-то интересно, то да, парень еще холост.

Фото: instagram.com

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Техасе сотрудники службы по контролю за бездомными животными разместили в соцсетях фотографию хаски по кличке Скай и ее куратора Закри Маевски с надеждой, что...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эскортница «без лица»: 70-летний клиент сидел на смеси виагры и сердечных таблеток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by