Премьер-министр Армении уходит в техническую отставку для проведения досрочных парламентских выборов

Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку в воскресение, 25 апреля, для проведения в стране досрочных парламентских выборов. Об этом политик заявил во время послания, трансляция которого шла в прямом эфире в Facebook, пишет ТАСС.

Политик уточнил, что все это время будет продолжать выполнять обязанности премьер-министра республики.

Никол Пашинян уточнил: несмотря на его статус исполняющего обязанности премьера, он будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета.

Политик сообщил, что выступит в качестве кандидата на пост главы Кабмина от партии «Гражданский договор» на предстоящих досрочных парламентских выборах.

Президент Армении Армен Саркисян уже принял техническую отставку правительства.

Фото: пресс-служба Правительства Республики Армения

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