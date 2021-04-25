Что произойдёт с организмом, если отказаться от сахара?

Источник материала: ОНТ

Сахар – это разрешённый наркотик, который точно так же вызывает привыкание и медленно убивает. Он окружает нас повсюду: в хлебобулочных изделиях, в молочных продуктах, в сладких напитках… Если организм не получает очередную дозу сахара, у человека падает настроение, пропадают силы и мир будто становится серым. Причем это только моментные побочные эффекты. В долгосрочном варианте мы набираем лишние килограммы, портим свою кожу и очень сильно рискуем своим здоровьем. Но если мы всё же решили разорвать этот порочный круг и избавиться от вредной привычки – что произойдет с нашим организмом?

1. Улучшится состояние кожи

За отёки, синяки под глазами, акне и тусклый цвет лица скажите спасибо любимому сахару. Говоря проще, сладости крадут нашу молодость и красоту. Откажитесь от сладкого на месяц и вы заметите, что вашу кожу не узнать. Она станет более чистой, гладкой и сияющей.

2. Пропадет зависимость от еды

Когда человек подсаживается на сахар, голод наступает намного чаще и отказать себе в лишнем приеме пищи становится тяжело. Быстрые углеводы дают быструю энергию и точно так же улетучиваются, а организм снова просит «топливо». Заменив сахар сложными углеводами, белками и жирами, вы заметите, как организм насыщается на более длительный период времени.

3. Вы больше не будете страдать от перепадов настроения

Страдая сахарной зависимостью, мозг воспринимает сладкое как награду, а когда организм её долго не получает, то впадает в стресс. Поэтому уровень сахара напрямую влияет на наше настроение. Но стоит продержаться без сладкого хотя бы неделю, и эта связь начнет разрушаться. Когда вы измените свой рацион, ваше настроение выровняется и больше не будет зависеть от еды.

4. Улучшится сон и вы станете более бодрым

Проблемы со сном, постоянные недосыпы, сбитый режим и постоянное желание спать могут быть вызваны злоупотреблением сладким. Отказавшись от вредной привычки, вы заметите, как в вашу жизнь придёт бодрость и лёгкость.

5. Улучшатся ваши память и концентрация

Многие исследования доказали, что сладкое отражается и на качестве памяти. Переизбыток сахара негативно влияет на связи между клетками мозга, создает препятствия для поступления крови в мозг и притупляет способность учиться, работать и концентрироваться. Так что если хотите сохранять ясность ума, продуктивно учиться и работать, то скажите «нет» своей зависимости.

6. Снизится риск заболеть

Сладкое – прямая дорога к сахарному диабету, проблемам с сердцем и пищеварением. Даже иммунитет снижается, когда мы употребляем много сахара, так как в организме нарушается всасывание полезных витаминов и микроэлементов. А еще сладости сильнее других продуктов «бьют» по костной ткани, провоцируя развитие кариеса, пародонтоза и даже остеопороза.

7. Вы сбросите лишние килограммы

Это самый очевидный и, наверное, самый приятный пункт отказа от сладкого. У вас непременно улучшится метаболизм, пройдут отёки и уйдут ненавистные лишние килограммы. Поддерживать идеальный вес будет легче, ведь вы привыкнете к правильному питанию и просто не захотите расставаться с лучшей версией себя.

Фото: iStock

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