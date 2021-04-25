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ДТП в Минском районе: погибли два человека
Источник материала: ОНТ
В результате аварии в Минском районе 24 апреля погибли два человека. Об этом
Трагедия случилась около половины девятого вечера на двадцатом километре автодороги М3 Минск – Витебск, недалеко от деревни Марьяливо. Сидевший за рулем 34-летний житель Логойска в какой-то момент потерял управление. Машина выехала на разделительную полосу и врезалась сначала в дорожное ограждение, потом в ферму информационно-указательных дорожных знаков.
Водитель и пассажир скончались от полученных травм на месте. Сообщается, что также пострадал один 30-летний пассажир – его доставили в больницу.
Фото УВД Минского облисполкома
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В результате аварии в Минском районе 24 апреля погибли два человека. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома. Трагедия случилась около половины девятого...
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