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ДТП в Минском районе: погибли два человека

25.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП в Минском районе: погибли два человека

В результате аварии в Минском районе 24 апреля погибли два человека. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома.

Трагедия случилась около половины девятого вечера на двадцатом километре автодороги М3 МинскВитебск, недалеко от деревни Марьяливо. Сидевший за рулем 34-летний житель Логойска в какой-то момент потерял управление. Машина выехала на разделительную полосу и врезалась сначала в дорожное ограждение, потом в ферму информационно-указательных дорожных знаков.

Водитель и пассажир скончались от полученных травм на месте. Сообщается, что также пострадал один 30-летний пассажир – его доставили в больницу.


Фото УВД Минского облисполкома

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Теги: Витебск, Минск
 
 
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В результате аварии в Минском районе 24 апреля погибли два человека. Об этом сообщили в УВД Минского облисполкома. Трагедия случилась около половины девятого...
 
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