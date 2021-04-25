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СМИ: взрыв и пожар в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде унесли жизни 28 человек
Источник материала: ОНТ
Не менее 28 человек стали жертвами взрыва и пожара в клинике для больных COVID-19 на юге Багдада вечером в субботу, 24 апреля. Об этом
Пострадали более 50 пациентов. Вместе с тем в иракской комиссии по правам человека сообщили, что жертвами происшествия стали от 30 до 45 человек.
Известно, что пожару в больнице Ибн аль-Хатыб, охватившему здание, предшествовал взрыв в хранилище с кислородом на втором этаже, где находится реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание почти полностью выгорело.
Фото: pixabay
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Не менее 28 человек стали жертвами взрыва и пожара в клинике для больных COVID-19 на юге Багдада вечером в субботу, 24 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный...
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