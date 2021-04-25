ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: взрыв и пожар в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде унесли жизни 28 человек

25.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

СМИ: взрыв и пожар в больнице для пациентов с COVID-19 в Багдаде унесли жизни 28 человек

Не менее 28 человек стали жертвами взрыва и пожара в клинике для больных COVID-19 на юге Багдада вечером в субботу, 24 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал Dijlah.

Пострадали более 50 пациентов. Вместе с тем в иракской комиссии по правам человека сообщили, что жертвами происшествия стали от 30 до 45 человек.

Известно, что пожару в больнице Ибн аль-Хатыб, охватившему здание, предшествовал взрыв в хранилище с кислородом на втором этаже, где находится реанимация для тяжелобольных с поражением легких. Здание почти полностью выгорело.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 28 человек стали жертвами взрыва и пожара в клинике для больных COVID-19 на юге Багдада вечером в субботу, 24 апреля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эскортница «без лица»: 70-летний клиент сидел на смеси виагры и сердечных таблеток
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by