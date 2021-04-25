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Номинанты на премию «Отец года». Как вам восьмое фото?

25.04.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Номинанты на премию «Отец года». Как вам восьмое фото?

Стать папой – легко, но быть хорошим отцом может далеко не каждый. Мы собрали подборку фотографий, на которых мужчин можно номинировать на премию «Отец года». На снимках очень много терпения, заботы, креатива и юмора – сложно не улыбнуться. Кажется, это и есть настоящая любовь.

1. Чего только не сделаешь ради дочери!


crazyunicorntamer 

2. Папа вместе с дочкой два года отращивал волосы, чтобы потом вместе сдать их на благотворительность.


Ikniow 

3. А этот отец 45 минут держал руку под головой дочери, чтобы ей было удобно спать.


mohamedkotb7 

4. Доча попросила папу покрасить бороду в розовый. «А почему бы и нет?» - подумал отец.


ronearc 

5. «Вот такую семью встретил на фестивале косплея. Не смотрите, что на фото у девочки такое лицо, она просто в образе! На самом деле она постоянно улыбалась и светилась от счастья» - написал автор фото.


BradyBerserker 

6. Идеальный мастер по педикюру!


scott6657 

7. Изобретательность отцов - это наше всё!


stevebobmike 

8. И совсем не обязательно уметь красить ногти, можно просто побыть моделью.


HeyjonA 

9. Жена подарила мужу футболку с изображением дочери, а майка стала его любимой.


MattsRod 

10. Королева Эльза и её маленькие копии.


FrostyFreezey 



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Стать папой – легко, но быть хорошим отцом может далеко не каждый. Мы собрали подборку фотографий, на которых мужчин можно номинировать на премию «Отец года». На...
 
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