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Номинанты на премию «Отец года». Как вам восьмое фото?
Источник материала: ОНТ
Стать папой – легко, но быть хорошим отцом может далеко не каждый. Мы собрали подборку фотографий, на которых мужчин можно номинировать на премию «Отец года». На снимках очень много терпения, заботы, креатива и юмора – сложно не улыбнуться. Кажется, это и есть настоящая любовь.
1. Чего только не сделаешь ради дочери!
2. Папа вместе с дочкой два года отращивал волосы, чтобы потом вместе сдать их на благотворительность.
3. А этот отец 45 минут держал руку под головой дочери, чтобы ей было удобно спать.
4. Доча попросила папу покрасить бороду в розовый. «А почему бы и нет?» - подумал отец.
5. «Вот такую семью встретил на фестивале косплея. Не смотрите, что на фото у девочки такое лицо, она просто в образе! На самом деле она постоянно улыбалась и светилась от счастья» - написал автор фото.
6. Идеальный мастер по педикюру!
7. Изобретательность отцов - это наше всё!
8. И совсем не обязательно уметь красить ногти, можно просто побыть моделью.
9. Жена подарила мужу футболку с изображением дочери, а майка стала его любимой.
10. Королева Эльза и её маленькие копии.
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Стать папой – легко, но быть хорошим отцом может далеко не каждый. Мы собрали подборку фотографий, на которых мужчин можно номинировать на премию «Отец года». На...
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