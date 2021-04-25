Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте

Источник материала: ОНТ

Белорусская спортсменка Арина Соболенко прошла в финал престижного турнира в немецком Штутгарте. Об этом пишет БЕЛТА.

В полуфинальном поединке наша спортсменка (7-е место в рейтинге), уверенно обыграла румынку Симону Халеп (третья ракетка планеты) со счетом 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Белоруска провела очень мощную игру, не оставив сопернице ни одного шанса на победу.

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