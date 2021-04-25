|
Арина Соболенко вышла в финал турнира в Штутгарте
Источник материала: ОНТ
Белорусская спортсменка Арина Соболенко прошла в финал престижного турнира в немецком Штутгарте. Об этом
В полуфинальном поединке наша спортсменка (7-е место в рейтинге), уверенно обыграла румынку Симону Халеп (третья ракетка планеты) со счетом 6:3, 6:2.
Встреча продолжалась 1 час 5 минут. Белоруска провела очень мощную игру, не оставив сопернице ни одного шанса на победу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская спортсменка Арина Соболенко прошла в финал престижного турнира в немецком Штутгарте. Об этом пишет БЕЛТА. В полуфинальном поединке наша спортсменка...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)