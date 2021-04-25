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Как семья основателя сети «Домашний» оказалась в заложниках и при чем тут его гигантский долг?
Источник материала: UDF
Иван Березовский
«НН» уже рассказывала историю падения его бизнеса. Неудачная стратегия и кризис ударили по оборотам сети, в результате чего пирамидальная схема расчетов с поставщиками обрушилась — и кинутыми оказались десятки компаний. Чтобы затянуть возврат долгов, Березовский начал дробить компании, а сам тем временем искал деньги.
«Кинутые» стали обращаться кто в суд, кто в органы.
Белорусские банки перекредитовывать Ивана Березовского отказались, а ситуация усугубилась тем, что задержанными оказались жена и сын бизнесмена, в то время как сам он за границей.
Вероятно, они были соучредителями в юридических лицах, зарегистрированных вместо дробленых основных компаний.
Насколько известно «Нашей Ниве», приблизительный размер долгов Березовского перед поставщиками и другими кредиторами — около 38 миллионов. Источники тактично не называют в какой валюте.
Но среди представляющих наибольший интерес активов сейчас и в будущем эксперты называют зарубежную недвижимость и торговый центр «Секрет» в Гомеле. За эти объекты Березовский пытался получить всю необходимую сумму, совершив сделку с одним из бизнес-партнеров Топузидиса, но получил только предложение на меньшую сумму, от которой сначала отказался.
Так же проходили переговоры с другими потенциальными покупателями. В итоге, когда Березовский зашел на второй переговорный круг, сумма сделки снизилась еще на десять миллионов.
«Его ошибка в том, что не продал за первую цену. Рынок продавцов и покупателей такого крупного товара у нас маленький, и Березовский знает всех, у кого есть реальные десятки миллионов долларов, а они, соответственно, знают его и его ситуацию. Фигурально можно сказать, что если человеку надо продать «Рено» за 10 тысяч долларов, то он, если подождет, продаст. Если же ему надо продать срочно, то сбросит три тысячи и продаст в тот же день, потому что покупателей хватает. Но Березовскому нужно продать «Майбах» за миллион долларов, который сегодня, собственно говоря, и за 500 тысяч мало кто возьмет», — описывают ситуацию Березовского осведомленные источники.
Сейчас Березовский в тяжелой ситуации, но продолжает вести переговоры с крупными игроками белорусского рынка, особенно с теми, кто заинтересован в расширении сети своего ритейла.
Насколько известно «Нашей Ниве», он не верит обещаниям следствия отпустить свидетелей по делу, как только появится в Беларуси сам. Но в то же время страдает от осознания, что семью взяли в заложники. По крайней мере о том, что указанные выше предложения существуют, он рассказывал приближенным.
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Приблизительный размер долгов Березовского перед поставщиками — около 38 миллионов.
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