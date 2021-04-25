Источник материала: UDF



Иван Березовский

«Его ошибка в том, что не продал за первую цену. Рынок продавцов и покупателей такого крупного товара у нас маленький, и Березовский знает всех, у кого есть реальные десятки миллионов долларов, а они, соответственно, знают его и его ситуацию. Фигурально можно сказать, что если человеку надо продать «Рено» за 10 тысяч долларов, то он, если подождет, продаст. Если же ему надо продать срочно, то сбросит три тысячи и продаст в тот же день, потому что покупателей хватает. Но Березовскому нужно продать «Майбах» за миллион долларов, который сегодня, собственно говоря, и за 500 тысяч мало кто возьмет», — описывают ситуацию Березовского осведомленные источники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как семья основателя сети «Домашний» оказалась в заложниках и при чем тут его гигантский долг? Приблизительный размер долгов Березовского перед поставщиками — около 38 миллионов.