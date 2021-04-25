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Валерий Карбалевич. Фото: Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Карбалевич - об «антиконституционной диверсии» Лукашенко: «Победители так не боятся» Лукашенко на самом деле поверил в заговор против него?

Первое, что бросается в глаза, это абсолютно антиконституционный характер этого решения. Ведь в нынешней Конституции четко прописано, что в случае, если президент не может выполнять свои обязанности, то власть переходит к премьер-министру. Все ясно и понятно.Более того, хочу напомнить, что те разделы Конституции, которые касаются органов государственного управления, могут приниматься только всенародным референдумом. И никак иначе. Даже в странах с монархическим режимом, действующий монарх не имеет права произвольно, по собственному разумению принимать решение, кто займет трон после его ухода.Действует закон о порядке престолонаследия.Поэтому анонсированный декрет с таким содержанием - это антиконституционная диверсия. Впервые с 1996 года Лукашенко так явно и явно собирается нарушить Конституцию. Фактически, Лукашенко предлагает передать власть военным. Ведь в составе Совета Безопасности доминируют руководители силовых структур.Почему вдруг? Почему Лукашенко не захотел дождаться принятия новой конституции (референдум запланирован на начало 2022 года), чтобы там прописать эту норму, а вводить перемены в систему государственного управления чрезвычайными методами?Судя по всему, Лукашенко действительно поверил в тот мифический заговор, мятеж, информация о котором была обнародована неделю назад. Это свидетельствует о том, в каком психологическом настроении он находится, когда даже какая-то карикатура на покушение привела его в такое состояние. Человеком, который находится в подобной атмосфере страха, легко манипулировать. Что и делают спецслужбы.Получается, что КГБ, надув информационный пузырь вокруг этого скандала, на самом деле контролирует ситуацию в стране в большей степени, чем все остальные институты действующего режима. И это в ситуации, когда, казалось бы, все успокоилось, протесты минимизировались, власть контролирует обстановку в стране, остерегаться нечего. Однако, как сейчас выясняется, сам Лукашенко так не думает. Он каждый день живет в ожидании покушения на свою власть. Только в таком состоянии можно принимать подобные решения.Казалось бы, если не доверяешь действующему премьер-министру (Роману Головченко), то назначь другого человека, того, кому доверяешь. Но нет. Лукашенко надеется на коллективный орган (Совет Безопасности) больше, чем на конкретную персону. Ранее он неоднократно доказывал, что нельзя давать столько полномочий его преемнику, нужно распределить функции президента между другими ветвями власти. Здесь действует та же логика.Именно в таких чрезвычайных условиях становится особенно очевидно, что в стране функционирует режим персональной власти, персоналистский режим. Ответственные решения, касающиеся государственного устройства, принимаются одним человеком, с точки зрения его личных интересов. Все остальные государственные институты - пустые декорации. Никто не может сказать Лукашенко, что он нарушает Конституцию. Конституционный суд, прокуратура, две палаты Национального собрания вряд ли как-нибудь среагируют на явную антиконституционную диверсию.Этим своим решением Лукашенко показывает, что политический кризис в стране не преодолен, хотя государственные СМИ уже несколько месяцев утверждают, что мол мы победили. Победители так не боятся.