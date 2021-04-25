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Венедиктов: Дали денег Лукашенко. Все дали. Не волнуйтесь вы за Лукашенко

25.04.2021 13:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Венедиктов: Дали денег Лукашенко. Все дали. Не волнуйтесь вы за Лукашенко
Алексей Венедиктов
Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в эфире передачи «Будем наблюдать» переговоры 22 апреля президента России Владимира Путина и Александра Лукашенко.

― Беседовали по повестке Мишустина экономической. Не сдвинулись никуда.

― Это такие превышенные, раздутые собственные ожидания?

― Да, это превышенные ожидания. Но на Александре Григорьевиче в рай не въедешь. Очередные политические разговоры отложены на следующую встречу.

― Причем денег Лукашенко не дали?

― Все дали. Не волнуйтесь вы за Лукашенко. Что ж вы так волнуетесь-то? Все будет правильно. Все, что обещано, все будет.
 
 
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«На Александре Григорьевиче в рай не въедешь», - убежден главред «Эха».
 
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