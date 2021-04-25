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Алексей Венедиктов

«Будем наблюдать»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Венедиктов: Дали денег Лукашенко. Все дали. Не волнуйтесь вы за Лукашенко «На Александре Григорьевиче в рай не въедешь», - убежден главред «Эха».

― Беседовали по повестке Мишустина экономической. Не сдвинулись никуда.― Да, это превышенные ожидания. Но на Александре Григорьевиче в рай не въедешь. Очередные политические разговоры отложены на следующую встречу.― Все дали. Не волнуйтесь вы за Лукашенко. Что ж вы так волнуетесь-то? Все будет правильно. Все, что обещано, все будет.