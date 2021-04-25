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Александр Федута. Фото: baj.by

«Народной Воле»

«Адвокат сейчас для того, чтобы узнать, какие носки и трусы передать, — говорит Марина. — Шучу, конечно, но на самом деле подробностей никаких не имею… Только бытовые вопросы какие-то».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жена Александра Федуты рассказала о его состоянии в СИЗО: Скачет давление Адвокат увидела своего подзащитного не сразу, а спустя несколько дней после задержания.