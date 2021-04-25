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Жена Александра Федуты рассказала о его состоянии в СИЗО: Скачет давление

25.04.2021 13:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Жена Александра Федуты рассказала о его состоянии в СИЗО: Скачет давление
Александр Федута. Фото: baj.by
На днях адвокат виделась с известным политологом и публицистом, которого обвиняют в подготовке государственного переворота и покушения на Александра Лукашенко. Признает ли он свою вину? Что говорит о случившемся? Жена Александра Федуты сегодня не имеет точных ответов на эти вопросы, но зато рассказала «Народной Воле», что знает о состоянии и настроении мужа от адвоката.

Адвокат, которого наняла супруга Федуты, увидела своего подзащитного не сразу, а спустя несколько дней после задержания. Вначале для Федуты пригласили дежурного адвоката. Информации от него тоже практически никакой не было.

По словам Марины Шибко, нынешний адвокат связана жесткой подпиской о неразглашении и не сообщает никаких подробностей, связанных с расследованием дела.

«Адвокат сейчас для того, чтобы узнать, какие носки и трусы передать, — говорит Марина. — Шучу, конечно, но на самом деле подробностей никаких не имею… Только бытовые вопросы какие-то».


Кстати, фамилию адвоката Федуты Марина не называет — говорит, она все равно не будет общаться с журналистами, ибо связана подпиской. Известно, что адвокат работает в юридической консультации Центрального района Минска.

Письма до Александра Федуты пока не доходят. Но телеграмму от жены он получил.

«Он сказал, что написал письмо, но я его не получала, — говорит Марина. — Знаю, что ему многие пишут, спрашивают совета по литературным делам как у эксперта, но пока не слышала, чтобы кто-то от него получил ответ, и не в курсе, передают ли ему вообще корреспонденцию».

У Александра Федуты проблемы со здоровьем, есть хронические заболевания. Лекарства, которые он принимает постоянно, Марина Шибко передала в следственный изолятор КГБ, их приняли.

«Сейчас он через адвоката сказал, что давление скачет, попросил, чтобы ему передали тонометр, но я не знаю, примут его или нет,

— говорит супруга Федуты. — И еще просит, чтобы ему передали больше бумаги — для писем и работы, он собрался в следственном изоляторе писать чуть ли не очередную диссертацию, докторскую он защитил в Польше. Знаю, что его посещал врач и его выводили на прогулки. Больше никакой информации у меня, к сожалению, нет».
https://nn.by/?c=ar&i=272054&lang=ru
 
Теги: Минск
 
 
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Адвокат увидела своего подзащитного не сразу, а спустя несколько дней после задержания.
 
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