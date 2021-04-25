Ряд уважаемых обозревателей окрестили анонсированный декрет никчемным и ничего не решающим. Напротив, он выглядит весьма грамотным ходом с точки зрения политических целей Лукашенко в условиях ограниченного набора вариантов действий.

Прежде всего, необходимо разделять плановый и гипотетический чрезвычайный сценарии передачи власти. Декрет касается именно последнего, и отношения к плановому сценарию передачи власти не имеет. Скорее всего, с вступлением в силу измененной конституции декрет утратит силу либо будет преобразован.

Что касается планового транзита, то Лукашенко все так же планирует стать главой Президиума ВНС с перспективой династического наследования в пользу сына (по таджикистанско-азербайджанскому образцу), и декрет в этих планах не меняет ровным счетом ничего.





Он служит для следующих целей:





Страхует Лукашенко от заговора нелояльных силовиков и чиновников. Каждый диктатор опасается этого фактора: доступная информация несовершенна, а неизвестность пугает.





Сигнал всем потенциальным "мятежникам" (прежде всего, силовикам, в меньшей мере чиновникам и белорусскому народу в целом) следующий: в случае насильственного устранения Лукашенко от власти, демократические и правовые перемены в стране все равно не состоятся. Мол, власть автоматически перейдет к лояльным силовикам, которые сокрушат гипотетических заговорщиков и демократический транзит, если понадобится – с помощью Кремля.

То есть Лукашенко мастерски прикрывается не только и даже не столько лояльными силовиками, но и Россией (даже без ее прямого упоминания) как страшилкой и страховкой от гипотетических мятежников, и Совбез здесь – лишь инструмент и промежуточное звено. Как называлось бы это звено с лояльными лицами "в случае чего" (Совбез, Чрезвычайный Совет или еще как-то) вообще не имеет значения.





Как это не парадоксально звучит, декрет еще и служит задаче отбиться от чрезмерного российского влияния.





Собственно, в этом и состоит всё великолепие решения с точки зрения интересов Лукашенко: декрет призван и защитить его власть с помощью Кремля, и защититься от излишних кремлевских претензий одновременно!

Дело в том, что передача власти при "чрезвычайном" сценарии Совбезу, полному пророссийски настроенных силовиков, как бы "столбит" Беларусь за Россией даже в случае неожиданного ухода Лукашенко. Это позволяет ему использовать такую специфическую присягу на верность Кремлю как дополнительный аргумент в торге с Путиным.

Мол, я принял столь стратегическое решение в том числе и в ваших (Москвы) интересах, а вы будьте добры не налегать на неугодные мне ваши сиюминутные потребности типа размещения военной базы. Не факт, что сработает, но определенный козырь в переговорной позиции появляется. Уже отчасти работает, судя по эху последних переговоров в Москве.

Кроме этого, в случае чрезвычайной ситуации, даже если особой помощи России для "стабилизации" ситуации в стране не понадобится, то вести дела с Кремлем Совбезу как коллегиальному органу было бы проще, нежели премьер-министру как ответственному гослицу на "переходный период", как то следует из текущей конституции.



