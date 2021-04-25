Вербное воскресенье в Минске: православные верующие идут в храмы – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Этот праздник еще называют вход Господень в Иерусалим. Он предваряет последнюю неделю Великого поста.

В главный православный храм Беларуси - Свято-Духов кафедральный собор - пришли сотни верующих. У входа в храм по традиции освящают вербы – символ победы жизни над смертью.

Завтра у православных начинается Страстная седмица. Ровно через неделю верующие отметят главный праздник – Воскресение Христово.

О том, что такое Вербное воскресенье , об историях и традициях этого религиозного праздника читайте в материале Sputnik.

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