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Вербное воскресенье в Минске: православные верующие идут в храмы – видео

25.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Этот праздник еще называют вход Господень в Иерусалим. Он предваряет последнюю неделю Великого поста.

В главный православный храм Беларуси - Свято-Духов кафедральный собор - пришли сотни верующих. У входа в храм по традиции освящают вербы – символ победы жизни над смертью.

Завтра у православных начинается Страстная седмица. Ровно через неделю верующие отметят главный праздник – Воскресение Христово.

О том, что такое Вербное воскресенье, об историях и традициях этого религиозного праздника читайте в материале Sputnik.

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Теги: Минск
 
 
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Уже в завтра, в понедельник, начинается Страстная Седмица, когда верующие вспоминают о страданиях и смерти Иисуса Христа.
 
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