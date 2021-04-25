|
Вербное воскресенье в Минске: православные верующие идут в храмы – видео
25.04.2021 13:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Православный мир отмечает Вербное воскресенье. Этот праздник еще называют вход Господень в Иерусалим. Он предваряет последнюю неделю Великого поста.
В главный православный храм Беларуси - Свято-Духов кафедральный собор - пришли сотни верующих. У входа в храм по традиции освящают вербы – символ победы жизни над смертью.
Завтра у православных начинается Страстная седмица. Ровно через неделю верующие отметят главный праздник – Воскресение Христово.
О том,
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в завтра, в понедельник, начинается Страстная Седмица, когда верующие вспоминают о страданиях и смерти Иисуса Христа.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)