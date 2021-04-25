В отношениях Минска и Вашингтона начинается новый ледниковый период

И без того плохие отношения между Минском и Вашингтоном наверняка осложнятся в связи с возобновлением американских санкций и заявлениями белорусской стороны о причастности руководства США к заговору против Александра Лукашенко.



Госсекретарь Энтони Блинкен заявил 19 апреля, что возобновление Минфином США санкций в отношении девяти белорусских предприятий является «еще одним следствием вопиющего пренебрежения» со стороны властей Беларуси правами человека. Фото: rusdialog.ru.

Белорусские власти обиделись всерьез

С американского направления почти ежедневно поступают неутешительные для Минска сведения. Стало известно, что Минфин США вновь вводит в действие санкции против девяти предприятий белорусского нефтехимического комплекса.

Сюрпризом такое решение не назовешь: еще в конце марта американский Госдепартамент объявил, что будет рекомендовать эту меру, поскольку в Беларуси продолжаются систематические нарушения прав человека.

Более неожиданным оказалось прозвучавшее 18 апреля заявление назначенного посла США в Беларуси Джули Фишер, что она не может приехать в Минск из-за отсутствия визы . По ее словам, она была готова сделать это еще в начале года.

Ситуация действительно выглядит довольно странно. 28 января глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей высказал заинтересованность официального Минска в конструктивном взаимодействии с новой администрацией Белого дома и в прибытии американского посла в Беларусь.

12 февраля в кулуарах Всебелорусского народного собрания он подтвердил эту точку зрения, предложив послу не ограничиваться односторонней информацией, а получать также официальные комментарии. Тем самым было фактически повторено приглашение приехать.

А 22 марта в телефонном разговоре министра с советником государственного секретаря США Дереком Шоле уже американская сторона подтвердила готовность посла прибыть в нашу страну.

Однако процесс очевидно застопорился. И причина, надо полагать, в том, что изменилась позиция белорусской стороны. Во всяком случае, 20 апреля Макей заявил телеканалу ОНТ: «Понятно, для того чтобы приехать в Беларусь, любому гражданину требуется виза. Поэтому мы хотели бы иметь полную ясность, в каком статусе госпожа назначенный посол намерена работать в Беларуси». Также прозвучало : «Если она собирается приехать и делать заявления о нелегитимности режима, то какой смысл тогда делать это?»

Но о том, что «Соединенные Штаты не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером страны», представитель Госдепа заявил еще в сентябре 2020 года. Так что для белорусской стороны это не новость. Поэтому можно предположить, что Минск всерьез обиделся на решение США разморозить санкции.

Скандал на почве «дела о покушении»

Но эти новости, сами по себе, безусловно, немаловажные, заведомо меркнут на фоне того, что Лукашенко де-факто выдвинул властям США непредсказуемое по последствиям обвинение в подготовке террористического акта против него и его детей.

17 апреля, рассказывая во время субботника журналистам о якобы предотвращенном заговоре , Лукашенко заявил: «Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы».

Причем в обоснование серьезности инвектив было особо подчеркнуто, что эта тема поднималась российским президентом в разговоре с американским коллегой.

Пока, правда, твердых доказательств причастности Вашингтона к этой истории не предъявлено. Так, в продемонстрированных по ТВ рассуждениях задержанных Александра Федуты и Юрия Зенковича Америка вроде бы не фигурировала. Имеющееся у Зенковича гражданство США отнюдь не означает автоматически, что его инструктировало ЦРУ.

Между тем в беседе Владимира Путина и Джо Байдена этот сюжет в самом деле мог быть затронут. Путин мог задать на этот счет вопрос и получить ответ, например, в том духе, что ничего подобного не было.

Ожидать чего-либо иного было бы наивно, что подтвердил официальный представитель Госдепартамента, заявивший, что любое предположение о том, что правительство США стояло за попыткой устранения Лукашенко или было вовлечено в него, является абсолютно ложным.

Надвигается ледниковый период

Как бы там ни было, белорусско-американские отношения, судя по всему, испорчены кардинально, и оснований рассчитывать на более или менее скорое начало процесса их нормализации не просматривается.

Откровенно говоря, трудно припомнить, где и когда в последний раз в мире имело место нечто подобное, разве что между Соединенными Штатами и Кубой в шестидесятые годы прошлого века. В свете случившегося уже вовсе не выглядит невозможным разрыв дипломатических отношений.

Но даже если скандал вокруг «дела о покушении» со временем как-то удастся замять, на хоть заметное потепление в двусторонних отношениях рассчитывать едва ли стоит. Противоречия в принципиальных взглядах сторон на должное устройство общества, столь наглядно проявившиеся после августа, оказались слишком уж взаимоисключающими.

МИД, разумеется, пообещал в ответ на возобновление санкций, что Беларусь предпримет все усилия для защиты от деструктивных мер США. Осталось выяснить, насколько такие попытки окажутся успешными.

Однако в любом случае, вступив в настоящую конфронтацию с ведущей мировой державой, вряд ли удастся обойтись без капитальных издержек. Вынужденный процесс «углубления интеграции» с Россией придется продолжать, а это неизбежно приведет к возникновению еще больших угроз суверенитету Беларуси.