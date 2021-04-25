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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вы удивитесь, зачем на ночь мажут пятки йодом Если нанести йод на пятки, то это ускорит кровообращение и поможет избавиться от отёка ног.

Если нанести йод на пятки, то это ускорит кровообращение и поможет избавиться от отёка ног. Йод поднимает температуру тела, поэтому йодная сетка помогает при простудных заболеваниях и насморке. Йод наносится не по всей поверхности кожи, а именно сеткой, чтобы избежать ожогов.Йодную сетку наносят и для скорейшего заживления ушибов и синяков, но не стоит использовать её сразу после травмы. Сначала разумнее охладить место ушиба, а на следующий день нанести йодную сетку. Кстати, если йод впитывается очень быстро, то скорее всего наблюдается недостаток этого полезного микроэлемента в организме.