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Вы удивитесь, зачем на ночь мажут пятки йодом
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Если нанести йод на пятки, то это ускорит кровообращение и поможет избавиться от отёка ног. Йод поднимает температуру тела, поэтому йодная сетка помогает при простудных заболеваниях и насморке. Йод наносится не по всей поверхности кожи, а именно сеткой, чтобы избежать ожогов.
Йодную сетку наносят и для скорейшего заживления ушибов и синяков, но не стоит использовать её сразу после травмы. Сначала разумнее охладить место ушиба, а на следующий день нанести йодную сетку. Кстати, если йод впитывается очень быстро, то скорее всего наблюдается недостаток этого полезного микроэлемента в организме.
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Если нанести йод на пятки, то это ускорит кровообращение и поможет избавиться от отёка ног.
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