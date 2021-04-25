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Вы удивитесь, зачем на ночь мажут пятки йодом

25.04.2021 13:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вы удивитесь, зачем на ночь мажут пятки йодом
Иллюстративное фото
Полезные свойства йода давно известны. Раньше йодную сетку наносили, чтобы справиться с различными недугами. Сегодня, к этому народному средству прибегают реже, что очень зря.

Если нанести йод на пятки, то это ускорит кровообращение и поможет избавиться от отёка ног. Йод поднимает температуру тела, поэтому йодная сетка помогает при простудных заболеваниях и насморке. Йод наносится не по всей поверхности кожи, а именно сеткой, чтобы избежать ожогов.

Йодную сетку наносят и для скорейшего заживления ушибов и синяков, но не стоит использовать её сразу после травмы. Сначала разумнее охладить место ушиба, а на следующий день нанести йодную сетку. Кстати, если йод впитывается очень быстро, то скорее всего наблюдается недостаток этого полезного микроэлемента в организме.
 
 
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Если нанести йод на пятки, то это ускорит кровообращение и поможет избавиться от отёка ног.
 
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