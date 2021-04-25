Источник материала: UDF



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На 5 месте — Скорпионы

На 4 месте — Девы

На 3 месте – Львы

На втором месте — Рыбы

Лучшие любовники из всех знаков зодиака — Тельцы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван самый лучший любовник, среди всех представителей зодиакального круга Мужчина Скорпион – это настоящий гурман секса.

Мужчина Скорпион – это настоящий гурман секса. Он знает, как получить наслаждение процессом самому и доставить его партнёрше. Скорпион напорист и этим очаровывает свою даму, он прекрасно владеет техникой секса и чувствует, чего именно ждёт от него женщина. Но он часто бывает излишне агрессивным, проявляя свои чувства. Он, прежде всего, будет стремиться к удовлетворению своих желаний, а потом уже и о даме вспомнит. Его эгоизм не позволил астрологам назвать его лучшим из лучших.С первого взгляда так и не скажешь, что мужчина Дева – настоящий герой-любовник. Он кажется замкнутым и не способным на проявление пылкости в отношениях. Но он преображается с появлением на горизонте той единственной, в которую он влюбится. С ней он будет самым утончённым и виртуозным любовником. Этот мужчина идеально сумеет найти правильный переход от флирта к чувственным предварительным ласкам и затем к гармоничному сексу. По мнению астрологов, многим девушкам придётся по-настоящему удивиться тому, что их мужчина Дева на самом деле такой умелый любовник.Мужчин Львов астрологи отнесли к пылким любовникам, которые, полностью подчиняя женщину себе и не оставляя ей возможности сопротивляться, в то же время превозносят её до небес, произнося нежные слова и умело действуя. О раскрепощённости Львов ходят легенды, они затрагивают любые темы и готовы на любые эксперименты, очаровывая свою женщину. К тому же Львы ещё и универсальны: удовольствие они получают в любом случае – и если доминируют в отношениях, и если подчиняются партнёрше. И всё же не Лев лучший из лучших, потому что он, прежде всего, производит впечатление, а не искренне наслаждается – для очередной «галочки» в списке его побед.Мужчины Рыбы относятся к самым чувственным представителям сильного пола. В то же время они чуткие, заботливые, обходительные с дамами и очень сексуальные. У мужчин Рыб невероятно буйная фантазия, они любят в сексе новизну, от которой любовная игра приобретает новые краски. Для мужчины знака зодиака Рыбы, как для настоящего гурмана, важнее прелюдия с ласками, чем сам половой акт. Его близость с женщиной получается очень чувственной, и всё-таки не Рыб астрологи назвали лучшими из лучших.Астрологи убеждены, что мужчина, рождённый под созвездием Тельца – это лучший любовник и настоящий гурман секса. Интим в жизни таких людей занимает ключевые позиции, и Телец действительно умеет полностью отдаваться этому занятию. Телец с лёгкостью располагает к себе представительниц прекрасного пола, легко настроит женщину на интим и виртуозно расслабит её.Для Тельца интим начинается уже с томных взглядов на предмет своего обожания, с чувственного дыхания и деликатных прикосновений, которые сопровождает неизменное возбуждение. Сам же секс одарит партнёршу Тельца самым разнообразным и самым изысканным наслаждением. Именно мужчина Телец, по мнению астрологов – лучший из лучших любовников, самый чуткий и самый заботливый.