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Гороскоп на 25 апреля: что ждет сегодня Близнецов, Дев, Козерогов и другие знаки Зодиака
Источник материала: UDF
Гороскоп на 25 апреля - гороскоп на сегодня для всех знаков Зодиака / thewallpaper.co
Об этом пишет
Овен
Звезды рекомендуют остерегаться сегодня новых знакомств. Новые контакты создадут в будущем множество проблем.
Телец
Начинается период высокой гармонии ума, стремлений и чувств. Многим Тельцам предначертана большая любовь, которая может привести к заключению брака.
Близнецы
Будьте сегодня внимательны и осторожны, держите под контролем наиболее ценные вещи – велика вероятность краж. В воскресенье лучше не давать денег в долг и не подписывать финансовых документов.
Рак
Сегодняшний день будет благоприятным для деловой активности, связанной с решением финансовых вопросов. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.
Лев
День может быть очень тяжелым. Личная жизнь у многих представителей данного знака сложится неудачно – у влюбленных и супругов вероятны серьезные ссоры, возможно взаимное охлаждение.
Дева
Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Необходимо собраться и привести начатые дела к конкретному результату. Ваше финансовое положение будет влиять на дальнейшие планы и ситуацию в семье.
Весы
Не теряйте сегодня даже малейшей возможности для реализации своих планов, многое удастся решить именно сейчас. Не ждите помощи, полностью положитесь на свои знания, интуицию и трезвый расчет.
Скорпион
Постарайтесь сегодня не поддаваться возникшим сомнениям и неясным тревогам. Посвятите день семье, индивидуальной деятельности, посещению библиотеки. Вам необходимо собраться с мыслями.
Стрелец
День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, что приведет к непредвиденным расходам.
Козерог
Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к вам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для вас полезным. Измените своим принципам и активно включитесь в решение бытовых проблем.
Водолей
Постарайтесь сегодня трезво оценить создавшуюся ситуацию, чтобы не разочароваться. День благоприятен для интимных отношений. Вероятны эмоциональный взлет и ощущение новизны.
Рыбы
Сегодня возрастет личное обаяние, что расположит партнеров и даже людей, которые относились к вам неприязненно. Не исключен неожиданный поворот в личной жизни.
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Звезды сегодня предостерегают Раков от излишней увлеченности.
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