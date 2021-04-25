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Сергей Чалый в студии Еврорадио

«Чалый live»

«На самом деле совершенно очевидно, что после того, как Лукашенко показали «Манкуртов» очевидно, что он всерьёз и реалистично воспринимает потенциальную угрозу внутренних заговоров. И попытка сказать: «Ребята, вы будете, в случае чего, после меня», означает, что «Я не позволю вам ничего сделать для сценария ускорения этого процесса. Знайте, за вами будет специальный контроль». Это его попытка сейчас работать так же, как раньше, на разрушение возможных коалиций и возможных заговоров. Просто теперь он этот заговор воспринимает как вопрос своей личной безопасности», — считает аналитик.

«У нас будет фактически коллективный президент в виде Совета безопасности. Да, председатель будет: когда нет президента, исполняет обязанности премьер. Он будет председательствовать, но все решения будут приниматься тайным голосованием, чтобы не было давления. Когда будут президентские выборы назначены, вводить/не вводить чрезвычайное положение, как действовать и так далее — вот гражданские и военные в Совете безопасности решат».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чалый: Лукашенко боится внутренних заговоров О содержании нового декрета Лукашенко заявил 24 апреля.

По мнению, новый декрет — это не про транзит власти и не о судьбе Лукашенко. Мол, маловероятно, что белорусский руководитель всерьёз думает о завершении своей жизни каким-то скоропостижным способом и тем более он не думает о том, что будет со страной, если его не станет. Новый документ нужен, чтобы избежать заговоров внутри госаппарата.О содержании нового декрета Лукашенко заявил 24 апреля. В случае его смерти править Беларусью будет Совбез: