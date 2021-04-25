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Кто-то взломал сайт АЭС и разместил сообщение: «Трагедия может произойти в любой момент» (обновлено)

25.04.2021 14:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На сайте белорусской АЭС появилось сообщение под заголовком «Работа АЭС опасна! Трагедия может произойти в любой момент!». Авторы текста представляются работниками предприятия и сообщают о причинах его размещения на главном ресурсе атомной электростанции. Сообщение, опубликованное в канун чернобыльской трагедии, называют «криком о помощи».

В тексте утверждается, что «системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования». Далее авторы признают факт возможных последствий для них за размещение сообщения, однако считают необходимым «принять меры по остановке работы станции».

Кто-то взломал сайт АЭС и разместил сообщение: «Трагедия может произойти в любой момент» (обновлено)

Сайт может быть недоступен в сетях некоторых операторов.

Onliner отправил запрос о получении официального комментария. Как только он будет получен, мы его опубликуем.

Дополнено

В телеграм-канале Минэнерго появился комментарий касательно произошедшего.

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен».

 
 
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На сайте белорусской АЭС появилось сообщение под заголовком «Работа АЭС опасна! Трагедия может произойти в любой момент!». Авторы текста представляются...
 
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