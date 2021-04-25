«Мы очень рискуем, размещая этот текст»: на сайте БелАЭС появилось предупреждение о трагедии на станции

Источник материала: KYKY

На главной сайта БелАЭС разместили сообщение якобы от «небезразличных сотрудников предприятия». Заголовок — «Работа АЭС опасна! Трагедия может произойти в любой момент!».



Вот полный текст письма:

«Мы, работники беларуской АЭС, очень рискуем, когда размещаем этот текст на главной странице нашего предприятия. Но это — единственный способ прервать молчание. Мы делаем это, потому что нам страшно. Первыми пострадаем именно мы.

На протяжении всей стройки на объекте происходили аварии и поломки. Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрывать. Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску!

До сих пор системы не настроены до конца, это вызывает постоянные неполадки оборудования. Ремонтные работы происходят в небезопасных условиях. Из-за этого рабочие постоянно травмируются, имеют место летальные случаи.

Но это не самое страшное. Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаём себе отчёт в том, что после публикации этого текста нас начнёт вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями.

Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут ещё страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции.

Раньше многие говорили: АЭС — бомба замедленного действия. Мы вынуждены опровергнуть это и заявить: АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвётся.

Сейчас все держится сугубо на профессионализме наших специалистов. И на удаче. Но удача — очень переменчивая вещь. Ситуация ухудшается с каждым часом, и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне.

Датой публикации этого текста мы выбрали канун чернобыльской трагедии. В этот день весь мир вспоминает жертв преступной халатности руководства советского союза. Беларуское руководство мало чем отличается от советских предшественников.

Это сообщение — крик о помощи. Мы умоляем все мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно.

А жителей соседних населенных пунктов мы просим быть бдительными. Сирена может прозвучать в любой момент. И мы надеемся, что вы услышите ее раньше, чем взрыв. Да хранит нас всех бог!».

Вероятно, сайт БелАЭС стал жертвой хакерской атаки.

Обновление. Минэнерго заявило о взломе сайта.