Источник материала: UDF

«Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаем себе отчет в том, что после публикации этого текста нас начнет вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями. Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут еще страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции.



Датой публикации этого текста мы выбрали канун чернобыльской трагедии. В этот день весь мир вспоминает жертв преступной халатности руководства советского союза.



Это сообщение — крик о помощи. Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно» — говорится в обращении.

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сайт БелАЭС взломали и разместили на нем послание от «небезразличных работников» АЭС — мина, на которую уже наступили...

Текст якобы был написан работниками станции, которые просят о помощи:«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — сообщалось на появившейся странице.В Минэнерго подтвердили факт взлома и прокомментировали содержание обращения: