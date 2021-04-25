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Сайт БелАЭС взломали и разместили на нем послание от «небезразличных работников»

25.04.2021 14:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сайт БелАЭС сегодня был взломан. На нем появилось обращение от «небезразличных работников», которое в Минэнерго уже назвали фейком. Отметим, что в настоящее время на официальном сайте станции этого текста нет.

Сайт БелАЭС взломали и разместили на нем послание от «небезразличных работников»

Текст якобы был написан работниками станции, которые просят о помощи:

«АЭС — мина, на которую уже наступили. Стоит поднять ногу и она взорвется», — сообщалось на появившейся странице.

«Самое страшное может произойти в любой момент. Мы отдаем себе отчет в том, что после публикации этого текста нас начнет вычислять КГБ. И это может обернуться для нас самыми серьезными последствиями. Но последствия для наших семей, для всей Беларуси и для соседних стран будут еще страшнее, если срочно не будут приняты меры по остановке работы станции.

Датой публикации этого текста мы выбрали канун чернобыльской трагедии. В этот день весь мир вспоминает жертв преступной халатности руководства советского союза.

Это сообщение — крик о помощи. Мы умоляем всё мировое сообщество оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно» — говорится в обращении.


В Минэнерго подтвердили факт взлома и прокомментировали содержание обращения:

«Сегодня сайт БелАЭС был взломан неизвестными. Кем именно — сейчас выясняют специалисты. Опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен».
 
 
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