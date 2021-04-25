Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TUT.BY

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Водителя оштрафовали и лишили прав за сигнал на День Воли. А он пошел в суд и добился отмены Постановление ГАИ отменили, а дело отправили на новое рассмотрение.

Напомним, после Дня Воли ГАИ сообщала, что будет наказывать водителей, которые необоснованно подавали звуковые сигналы. По новому КоАП за это могут дать штраф в размере до десяти базовых величин (290 рублей) с лишением прав до года или без лишения. По сообщению МВД, 25 марта ГАИ выявила 43 автомобиля, водители которых нарушали правила пользования звуковыми сигналами.В их числе оказался и автомобилист Денис, который ехал по центу столицы. Гаишник попросил водителя предъявить документы. Потом выявил два нарушения: у авто не пройден ТО, а на крышке багажника две наклейки — герб «Погоня» и группы «The Prodigy». За это гаишник вынес Денису предупреждение, тот расписался в документах и уехал.— А в субботу вечером звонок на мобильник из ГАИ Партизанского района: «Приедьте к нам для составления протокола за административное правонарушение: управляя авто вы сигналили, когда в городе проходило массовое мероприятие». Объяснили, что если я не приеду, то дело запустят без меня.В отделе ГАИ Дениса опросил капитан милиции, потом составил протокол за необоснованную подачу им звукового сигнала, изъял водительские права, вместо которых выдал временное удостоверение.Денис решил доказать свою правоту через суд. После ознакомления с материалами дела он написал жалобу, и с квитанцией, подтверждающую оплату пошлины, подал ее через РУВД Партизанского района.21 апреля по этому делу состоялось заседание, результатом которого стала отмена постановления ГАИ и направление его на новое рассмотрение.