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Игорь Николаев и Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой Однажды музыкальный коллектив Игоря Николаева отправился на съемки в «Останкино».

Однажды музыкальный коллективотправился на съемки в «Останкино». Позже в буфете он увидел. Артист осмелился подойти к звезде и спросил, нужны ли ей музыканты. Та ответила утвердительно.Игоря Николаева взяли в ансамбль к Примадонне. По словам биографа, молодой артист хотел показать знаменитости свои песни. Исполнительница по достоинству оценила его творчество. В свое время она взяла композицию «Айсберг» в свой репертуар. Потом были и другие песни музыканта, ставшие ее хитами: «Две звезды», «Паромщик» и т.д.Во время сотрудничества Игорь Николаев и Примадонна не избежали слухов о том, что между ними есть роман. Через некоторое время певца охватила звездная болезнь. Артист пожелал выступать один.У Игоря Николаева появилась армия поклонниц. Это стало негативно отражаться на браке звезды эстрады. Вскоре исполнитель встретил(Порывай), а впоследствии и женился на ней.Напомним, Игорь Николаев сейчас женат на певице. Звездная пара воспитывает дочь Веронику. Также у певца есть взрослая наследница Юлия.