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Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой

25.04.2021 14:45 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вскрылись подробности близких отношений Николаева с Пугачевой
Игорь Николаев и Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/globallookpress.com
Биограф певицы Федор Раззаков поделился деталями того, как в свое время Игорь Николаев познакомился и сошелся с Примадонной.

Однажды музыкальный коллектив Игоря Николаева отправился на съемки в «Останкино». Позже в буфете он увидел Аллу Пугачеву. Артист осмелился подойти к звезде и спросил, нужны ли ей музыканты. Та ответила утвердительно.

Игоря Николаева взяли в ансамбль к Примадонне. По словам биографа, молодой артист хотел показать знаменитости свои песни. Исполнительница по достоинству оценила его творчество. В свое время она взяла композицию «Айсберг» в свой репертуар. Потом были и другие песни музыканта, ставшие ее хитами: «Две звезды», «Паромщик» и т.д.

Во время сотрудничества Игорь Николаев и Примадонна не избежали слухов о том, что между ними есть роман. Через некоторое время певца охватила звездная болезнь. Артист пожелал выступать один.

У Игоря Николаева появилась армия поклонниц. Это стало негативно отражаться на браке звезды эстрады. Вскоре исполнитель встретил Наташу Королеву (Порывай), а впоследствии и женился на ней.

Напомним, Игорь Николаев сейчас женат на певице Юлии Проскуряковой. Звездная пара воспитывает дочь Веронику. Также у певца есть взрослая наследница Юлия.
 
 
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Однажды музыкальный коллектив Игоря Николаева отправился на съемки в «Останкино».
 
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