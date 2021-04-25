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Рэпер Тимати. Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У участницы шоу «Холостяк» случился нервный срыв из-за Тимати Девушка очень ждала встречи с завидным холостяком.

Девушка очень ждала встречи с завидным холостяком. Рэперпообещал ей совместную прогулку, но событие откладывалось. В итогебыла разочарована свиданием.Дело в том, что певец пообещал устроить участнице шоу сюрприз, но что-то пошло не так. Со слезами в голосе девушка рассказала, что устала ждать внимания рэпера Тимати. Ей стало обидно, что ее соперницы получили положительные эмоции от звезды, а она – нет.Артист взял вину за провал променада с Любовью на себя. Девушка не вернулась в дом к другим участницам телепроекта. Они стали волноваться за Лишневскую, думая, что из-за нервного срыва с ней произошло что-то плохое. Выяснилось, что девушка осталась в гостинице и прибыла обратно к церемонии роз, чтобы соперницы не усугубили ее и без того расшатанное душевное состояние.На сей раз шоу «Холостяк» покинула Кристина Кустова. Она посоветовала рэпера Тимати обратить внимание на Марию Вебер. После отъезда участницы с новыми силами вернулась Любовь Лишневская. Рэпер Тимати пообещал сделать ей татуировку в Москве. Ранее музыкант на проекте упал с лошади, едва не разбившись.