Украина вводит спецпошлину для автобусов и грузовиков из Беларуси. Комментарий МАЗа

Источник материала: Onliner

Правительством Беларуси созданы искусственные барьеры в отношении импортируемых из Украины колесных транспортных средств — к такому выводу пришел Кабмин Украины, пишет «Урядовий кур'ер». В качестве препятствий называют утильсбор и неравные условия участия в госзакупках. Министры соседней страны посчитали, что такой порядок противоречит договору о зоне свободной торговли в СНГ, соглашениям между правительствами и «считается дискриминационными и недружественными действиями», пообещали ответ. Позже был обнародован комментарий МАЗа.

Заявление Кабмина Украины

«Кабмин в качестве адекватной ответной меры решил ввести специальную пошлину в отношении импорта в Украину товаров из Республики Беларусь, — говорится в статье. — Она распространится на ТС, предназначенные для перевозки 10 человек и более, новые ТС для перевозки грузов (с дизелем или полудизелем) с полной массой более 5 т, но не более 20 т и с массой ТС более 20 т, новые грузовики для аварийного ремонта, автокраны, автомобили уборочные для дорог, автомобили поливомоечные, автомобили-мастерские, автогидроподъемники».

Размер ставки специальной пошлины в отношении импорта в Украину белорусских ТС составляет 35% от таможенной стоимости. Будет действовать до прекращения «дискриминационных и недружественных действий».

Напомним, в начале месяца Львов отказался от покупки 100 автобусов МАЗа. Отказ от поставки мэр города объяснил политическими мотивами и госдотациями со стороны РБ своего производителя. Похоже, это был первый звоночек, а решение правительства Украины — следующий шаг.

Решение Межведомственной комиссии по международной торговле Кабмина Украины вступает в силу через 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения.

Комментарий МАЗа

«ОАО „МАЗ“ — управляющая компания холдинга „Белавтомаз“ совместно с официальным дистрибьютором — ООО „СИИ „Торговый дом „МАЗ-Украина“ продолжает свою работу на рынке Украины в обычном режиме, — заверяют на предприятии. — Рынок Украины — один из стратегически важных для МАЗа. За время сотрудничества наше предприятие изготовило и поставило 1,5 тысячи единиц пассажирской техники во все регионы страны. Особенно продуктивными были последние три года, когда объем поставок достиг 250 единиц в год. В грузовом сегменте количество реализованной за последние шесть лет автотехники достигло более 8 тысяч единиц».

«Поставки в Украину техники МАЗ, в том числе и пассажирской, продолжатся после 1 мая в полном объеме и в указанные сроки, — утверждается в пресс-релизе завода. — ООО „СИИ „Торговый дом „МАЗ-Украина“ продолжает функционировать и выполнять все свои обязательства перед потребителями. Хотим подчеркнуть, что все клиенты „Торгового дома „МАЗ-Украина“ получат надежную и комфортную автотехнику МАЗ согласно оговоренному количеству и точно в срок».

В финале сообщения МАЗ решил еще раз подчеркнуть важность сотрудничества: «ОАО „МАЗ“ — управляющая компания холдинга „Белавтомаз“ и Республика Украина имеют богатую историю взаимного сотрудничества. Грузовая техника МАЗ неустанно трудится на благо украинских сельскохозяйственных предприятий, участвует в строительстве и масштабных грузоперевозках, тем самым внося свою лепту в укрепление экономического потенциала всей страны, а автобусы МАЗ воплощают в себе комплексное решение социальной задачи, обеспечивая комфортные пассажирские перевозки украинских граждан. За годы успешных двусторонних отношений стало очевидно, что между нашими странами существуют огромные возможности для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества, и ОАО „МАЗ“ — управляющая компания холдинга „Белавтомаз“ готово к реализации совместных проектов в различных сферах экономики Республики Украины».