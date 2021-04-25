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Водитель «прокрался» на красный и был таков (видео)

25.04.2021 14:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Проезд на запрещающий сигнал светофора — опасная и распространенная проблема. Иногда водители заканчивают проезд перекрестка (имея при этом возможность безопасно остановиться), а иногда осознанно игнорируют красный. Один из читателей Onliner прислал в наш чат-бот видео, снятое регистратором на проспекте Пушкина около пересечения с улицей Притыцкого в Минске.

Солнце светит в спину, поэтому ослепить водителя, который медленно пересекает стоп-линию перед пешеходным переходом, оно не могло. Вежливый водитель Geely Atlas пропускает пешеходов, переходящих дорогу на зеленый, а затем продолжает свой путь к следующему перекрестку.

А пользователь форума Onliner под ником Izmenoff опубликовал интересный вид парковки: водитель еще более престижной иномарки оставил свой автомобиль, нарушив при парковке как минимум несколько пунктов ПДД. Чтобы выехать из такой позиции, ему в любом случае придется нарушить правила (хотя остается вариант с вызовом эвакуатора).

Водитель «прокрался» на красный и был таков (видео)
Водитель «прокрался» на красный и был таков (видео)
Водитель «прокрался» на красный и был таков (видео)

 
Теги: Минск
 
 
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Проезд на запрещающий сигнал светофора — опасная и распространенная проблема. Иногда водители заканчивают проезд перекрестка (имея при этом возможность...
 
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