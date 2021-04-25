Варламов высмеял помпезную церемонию открытия в Гомеле пандуса и колясочной возле поликлиники

Источник материала: Салiдарнасць

Российский блогер — о том, как белорусское государство заботится о народе.





Кадр из видео телеканала «Беларусь 4»

— …Несмотря на происки ее врагов и многочисленные попытки давления на «крепкого орешка», находящегося у власти почти 27 лет, народная власть Беларуси не устает демонстрировать успехи своего правления, показывая рост качества жизни и благосостояния простых людей, — пишет Илья Варламов. — На этот раз взор белорусских чиновников упал на славный город Гомель.

К депутату Палаты представителей Национального собрания Беларуси по Гомельскому-Сельмашевскому избирательному округу №32 Александру Данченко обратились молодые мамы, сообщившие ему о проблеме: им некуда ставить коляски при посещении городской поликлиники, находящейся на улице 8-й Иногородней. Народный депутат сразу принялся за дело.

С помощью государственных предприятий и частных предпринимателей проблему удалось оперативно решить. Учитывая масштаб события и его важность для каждого белоруса, было принято решение провести церемонию торжественного открытия объекта с перерезанием красной ленточки на фоне красных и зеленых воздушных шариков.





Фото: Гомельские ведомости

Забота белорусского государства о народе не знает границ, поэтому у поликлиники не только поставили роскошный павильон для колясок, но и сделали удобный пандус, по которому каждый день счастливые мамы будут поднимать свои коляски, если захотят заехать с ними в поликлинику.





Кадр из видео телеканала «Беларусь 4»

«Общими силами сумели сделать подарок нашим молодым мамам, чтобы они могли посещать поликлинику, размещать коляски, детей», — отметил депутат Национального собрания.





Кадр из видео телеканала «Беларусь 4»

По случайному совпадению на месте оказались корреспонденты нескольких телеканалов, успевшие заснять успехи народной власти, которым может позавидовать любой житель шаткого и нестабильного мира, находящегося за пределами Беларуси.





Кадр из видео телеканала «Беларусь 4»

На телеканале «Беларусь 4» обратили внимание, что качество дорог вокруг тоже оставляет желать лучшего, но когда-нибудь мудрое правительство займется и ими. А пока – остатки бордюрного камня, лужи... ну и пластик.





Кадр из видео телеканала «Беларусь 4»

Вообще, конечно, это какой-то пи**ец. Никто не спорит, что нужно создавать условия для комфортного пребывания пациентов в медицинских учреждениях, вот только не нужно из рядовых событий устраивать шоу.

Под видом заботы о людях около поликлиники был сделан крутой пандус, якобы призванный повысить доступность городской среды, и установлен убогий пластиковый бокс с рынка, куда и мусорные контейнеры-то ставить стремно. Если он сейчас выглядит как говно, то представляете, что с ним будет через год-два?

Видимо, не желая отставать от российских «великих открытий», которых становится все больше с приближением выборов, белорусские чиновники решили и у себя пооткрывать объекты уровня мусорки у дома с яркими репортажами в СМИ.

Что ж, остается лишь с бурным возгласом «Ура!» устроить салют и поблагодарить белорусское государство за установку двух кусков профиля и пластиковой коробки.