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На сайте БелАЭС появилась информация о смертельной опасности

25.04.2021 15:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Обращение «небезразличных сотрудников БелАЭС появилось на официальном сайте станции. В Минэнерго заявили, что сайт взломан, а сообщение вляется фейком.

«Мы, работники белорусской АЭС, очень рискуем, когда размещаем этот текст на главной странице нашего предприятия. Но это - единственный способ прервать молчание. Мы делаем это, потому что нам страшно. Первыми пострадаем именно мы», - сообщается на сайте.

Там говорится, что на протяжении всей стройки на объекте происходили аварии и поломки. «Некоторые из них попадали в СМИ, но большинство руководству удавалось скрыть. Первый блок был запущен наспех под огромным давлением со стороны руководства страны. На тот момент он не был готов к запуску!», - пишут неизвестные.

По их информации, системы до сих пор не достроены до конца, и это вызывает постоянные неполадки оборудования. Ремонтные работы происходят в небезопасных условиях, из-за чего рабочие постоянно травмируются, имеют место летальные случаи.

Те, кто разместил информацию, говорят, что отдают себе отчет в том, что их уже вычисляет КГБ. Но теперь они предупреждают: самое страшное может произойти в любой момент.

«Сейчас все держится сугубо на профессионализме наших специалистов. И на удаче. Но удача - очень переменчивая вещь. Ситуация ухудшается с каждым часом, и мы не имеем никаких гарантий в завтрашнем дне», - пишут неизвестные.

Они умоляют все мировое сообщество «оказать давление на Лукашенко и потребовать немедленного закрытия станции при поддержке зарубежных специалистов, чтобы сделать это наиболее безопасно».

Позже министерство энергетики Беларуси в своем телеграм-канале сообщило, что сайт БелАЭС сегодня взломан неизвестными. Сейчас специалисты выясняют, кто это сделал.

Минэнерго заявляет, что опубликованная в сообщении информация является фейком. В настоящее время сайт восстанавливают, какое-то время он будет недоступен.

Отметим, что в командной строке сайта БелАЭС - нет знака защищенности.

 
 
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Обращение «небезразличных сотрудников БелАЭС появилось на официальном сайте станции. В Минэнерго заявили, что сайт взломан, а сообщение вляется фейком.
 
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