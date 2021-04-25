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Советник Тихановской: Макей ездил в Женеву тушить пожары

25.04.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал визит главы МИД Владимира Макея в Швейцарию.

По словам советника, белорусский министр иностранных дел ездил в Женеву тушить пожары.

Одна из причин – нависла серьезная угроза исключения Белорусского Красного Креста из Международной федерации обществ КК.

Вячорка в своем телеграм-канале написал, что Белорусский Красный Крест обвинили в соучастии в фальсификациях выборов и преступлениях против прав человека. 

Международный Красный Крест и Федерация выставили требования белорусскому КК относительно «деполитизации», которые должны быть выполнены.

Но, как мы видим, никаких существенных мер белоруской стороной сделано не было, – отметил Вячорка в сообщении, цитирует belnovosti.by

Как подчеркнул советник, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет получила специальный мандат, позволяющий ей собирать свидетельства о нарушениях прав человека.

Макею дали ясно понять, что, если репрессии не прекратятся, ООН будет действовать более решительно, – констатировал Вячорка.
 
 
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Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал визит главы МИД Владимира Макея в Швейцарию.
 
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