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Советник Тихановской: Макей ездил в Женеву тушить пожары
Источник материала: Партизан
Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал визит главы МИД Владимира Макея в Швейцарию.
По словам советника, белорусский министр иностранных дел ездил в Женеву тушить пожары.
Одна из причин – нависла серьезная угроза исключения Белорусского Красного Креста из Международной федерации обществ КК.
Вячорка в своем телеграм-канале написал, что Белорусский Красный Крест обвинили в соучастии в фальсификациях выборов и преступлениях против прав человека.
Международный Красный Крест и Федерация выставили требования белорусскому КК относительно «деполитизации», которые должны быть выполнены.
Но, как мы видим, никаких существенных мер белоруской стороной сделано не было, – отметил Вячорка в сообщении,
Как подчеркнул советник, верховный комиссар ООН Мишель Бачелет получила специальный мандат, позволяющий ей собирать свидетельства о нарушениях прав человека.
Макею дали ясно понять, что, если репрессии не прекратятся, ООН будет действовать более решительно, – констатировал Вячорка.
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Советник Светланы Тихановской Франак Вячорка прокомментировал визит главы МИД Владимира Макея в Швейцарию.
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