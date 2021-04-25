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Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
25.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа. Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".
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Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что...
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