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Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь

25.04.2021 15:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Язык репрессий. Слова из обихода заключенных ГУЛАГ, проникшие в нашу речь
Что изначально называли "тусовкой"? Как правильно зашибать бабки? И кто такой филонщик?

Партнер эпизода - Музей истории ГУЛАГа. Эпизод подготовлен на основе книги Леонида Городина "Словарь русских агротизмов".

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Писатель Леонид Городин, автор книги рассказов "Одноэтапники", 20 лет составлял словарь лагерного жаргона. Музей истории ГУЛАГа издал его труд – и оказалось, что...
 
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